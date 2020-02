L’Algérie sera présente à la 12e édition du tour international cycliste du Rwanda 2020 (23 février - 1e mars), avec l’équipe du GS Pétroliers, menée par Azzedine Lagab, selon la liste des formations engagées publiées sur le site officiel du Tour. Outre Lagab, quatre autres cyclistes algériens seront présents au Rwanda : Abdelraouf Bengayou, Oussama Chablaoui, Hadj-Bouzid Abderrahmane Karim, et Ayoub Sahiri. La 12e édition passera pas 5 provinces du Rwanda. Murenzi a affirmé également que la course cette année s’annoncée très animée et compétitive ». Organisé depuis 1988, le Tour du Rwanda était une course amateur, jusqu’en 2009. L’année dernière, après 10 ans en catégorie 2.1, l’UCI lui a donné le badge pour le 2.2.