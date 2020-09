La ville de Nairobi se prépare à accueillir le 1er meeting d'athlétisme du Circuit continental de World Athletics sur le sol africain, prévu le 3 octobre, après deux reports successifs, a indiqué l'IAAF sur son site officiel. «Il s'agit du premier grand événement d'athlétisme sur le continent africain depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19», a indiqué le président de la Fédération kényane d'athlétisme, Jackson Tuwei. Le meeting va relancer les activités sportives au Kenya et probablement en Afrique, en l'absence des compétitions dans le continent depuis le mois de mars dernier. Il est à rappeler que Nairobi devait accueillir les Mondiaux U20 de World Athletics, mais l'événement a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Le Circuit continental offre à Athletics Kenya une nouvelle chance, cette année, de produire du grand spectacle, après le report des Mondiaux U20 de World Athletics, que Nairobi devait abriter. Les préparatifs du meeting, baptisé Kip Keino Classic en référence à Kipchoge Keino, légende du demi-fond, ont été particulièrement chamboulés, les athlètes également. Le meeting de Nairobi comprendra outre les cinq épreuves majeures (200m, 3000m steeple, triple saut, disque et marteau (hommes et dames), le concours du javelot, le 400m, le 800m, le 1500m et le 5000m. «Nous devrions atteindre environ 250 athlètes pour le meeting, compte tenu des circonstances actuelles. Pour le moment, les athlètes engagés viennent surtout d'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest, et nous espérons avoir d'autres athlètes d'Europe, d'Amérique et aussi d'Asie», a souhaité le directeur du meeting, Barnaba Korir, ajoutant que les organisateurs ont prévu une jauge à 15000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir 30 000, après l'accord du gouvernement kenyan et du ministère de la Santé.