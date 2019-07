Kheïreddine Zetchi « Le plus dur reste à faire »

Le président de la FAF, Kheirdddine Zetchi, s’est dit très content la qualification de l’Algérie pour les quarts de finale de la CAN-2019, en disposant de la Guinée (3-0). « Je suis très content comme tout Algérien de ce succès. Sincèrement, je remercie tous les joueurs et le staff technique, à sa tête Djamel Belmadi. Tout le monde a fait son job. Maintenant, on peut dire qu’on a un groupe, un vrai collectif. On veut, désormais, aller le plus loin possible. Le plus dur reste à faire», a affirmé le premier responsable de la FAF. Zetchi ajoute que cette rencontre face à la Guinée n’était pas facile au début : « On avait abordé cette rencontre face à la Guinée avec une grande pression, notamment après l’élimination du Maroc et de l’Egypte. Je pense que nous étions plus forts que l’adversaire. C’est pour cette raison que la tâche est devenue plus facile pour nous. L’équipe a montré qu’elle est prête pour ce genre de rencontres, pourvu que ça dure. »

Historique 8e confrontation algéro-ivoirienne

La sélection nationale a affronté à sept reprises les Eléphants de la Côte d’Ivoire en coupe d’Afrique des nations. Le bilan est en faveur des Ivoiriens avec trois victoires, deux défaites et deux matchs nuls. La première confrontation entre les deux équipes remonte à la première participation des joueurs algériens à une phase finale de la compétition africaine lors de la CAN-1968. Les Fennecs s’étaient inclinés (0-3) face à la Côte d’Ivoire. Les deux équipes se sont retrouvées à la CAN-1988 au Maroc et elles s’étaient quittées sur le score de (1-1). Les Ivoiriens ont ensuite perdu (0-3) face au Verts lors de la coupe d’Afrique des nations 1990 en Algérie avant de prendre une revanche deux ans plus tard avec une victoire (3-0) au Sénégal. Enfin, les deux sélections se sont affrontées à trois reprises lors des dix dernières années, victoire des Algériens (3-2) en Angola à la CAN-2010, match nul en 2013 (2-2) et pour finir la défaite de la sélection nationale lors de la dernière confrontation en 2015 (1-3) en Guinée équatoriale. Les coéquipiers de Ryad Mahrez pourront donc remettre les compteurs à zéro, ce jeudi à 17h au stade de Suez, lors des quarts de finale de la CAN-2019.

Selon le site Squawka Le maillot des Verts désigné le plus beau du tournoi

L’Algérie est en quarts de finale avec une feuille de route parfaite pour l’instant. Si sportivement tout va bien, le marketing est aussi au beau fixe. Le site Squawka a désigné le maillot algérien comme étant le plus beau maillot du tournoi, le nouveau modèle d’Adidas devance celui du Nigeria, classé en deuxième position, et celui du Cameroun troisième. Le maillot algérien qui a créé une polémique lors de sa présentation, semble satisfaire les supporters.

Bénin - Sénégal Mustapha Ghorbal au sifflet

L’arbitre algérien Mustapha Ghorbal a été retenu par la commission de la désignation des arbitres de la CAF pour diriger le match des quarts de finale qui opposera le Bénin au Sénégal, aujourd’hui à 17h. Il sera assisté par l’Égyptien Mahmoud Elregal et l’Algérien Mokrane Gourari, le 4e arbitre étant l’Égyptien Guihad Abugrisha. L’arbitre algérien avait laissé bonne impression dans la phase des poules en dirigeant deux matchs au premier tour, Afrique du Sud - Côte d’Ivoire (0-1) et RD Congo - Zimbabwe (4-0), et le 8e de finale Sénégal -Ouganda (1-0). C’est la seconde fois que Ghorbal va arbitrer un match des Lions de la Téranga. Rappelons que la technique du VAR sera utilisée à partir de ce tour lors du tournoi égyptien.