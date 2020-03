La LFP a annoncé hier la création d'une «cellule de crise», pour s'occuper des opérations liées à l'aspect organisationnel des prochains matchs de championnat professionnel et qui se dérouleront dans des conditions exceptionnelles en raison de l'épidémie du coronavirus.

Elle ajoute qu'elle procèdera incessamment à «la publication des instructions qui s'imposeront, pour l'application stricte des décisions des pouvoirs publics», ayant pris un certain nombre de mesures préventives et de précaution pour faire face au fléau mondial de coronavirus.

Dans cette perspective, la LFP a invité les clubs à «respecter scrupuleusement les consignes des pouvoirs publics», ayant cependant montré une certaine flexibilité envers certains cas exceptionnels, comme les évènements qualificatifs à d'autres compétitions, continentales ou internationales, comme les Championnats du monde et les Jeux olympiques. Sur décision de l'Etat, le MJS avait décidé mardi de restreindre les compétitions sportives nationales au mode du huis clos, et ce jusqu'au 31 mars courant, en reportant toutes les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de prévention face au coronavirus.