La Confédération africaine de football (CAF) désignera, jeudi, le lieu et la date du déroulement du match de la supercoupe d’Afrique, qui devrait opposer l’Espérance de Tunis, détenteur de la Ligue des champions africaine, au Zamalek du Caire (Egypte), vainqueur de la coupe de la Confédération, a rapporté, hier, la presse. Le choix sera rendu public à l’issue de la réunion du comité exécutif de l’instance africaine, prévue au Caire, et au cours de laquelle sera aussi fixé le pays qui abritera la finale de la Ligue des champions d’Afrique 2020, qui ne se jouera plus en matchs aller et retour, mais plutôt en un seul match. Aussi, la Confédération africaine de football dévoilera les critères à partir desquels seront désignés les représentants de l’Afrique en Coupe du monde des clubs 2021. La réunion de l’exécutif de la CAF étudiera plusieurs autres points, inscrits dans un ordre du jour très riche qui devrait aboutir à plusieurs recommandations et décisions.