Le logo et la mascotte de la 19e édition des Jeux méditerranéens que va abriter Oran en 2021 et qui représentent l’identité visuelle de cette édition, ont été dévoilées mardi soir lors d’une cérémonie organisée dans la ville hôte de la manifestation sportive.

L’opération, qui a été rehaussée par la présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassene Rabhi et le MJS, Raouf Bernaoui, ainsi que les autorités locales, constitue une « nouvelle étape franchie» dans le processus des préparatifs de cet évènement sportif que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli à Alger l’édition de 1975, a déclaré Salim Iles, le directeur général des JM, dans son allocution d’ouverture de la cérémonie déroulée à l’hôtel Méridien. « En 1975, Alger était au firmament du ciel méditerranéen. 44 ans après, j’ai l’immense honneur et la lourde responsabilité de diriger l’organisation de cette importante manifestation sportive », a-t-il affirmé. Concernant cette identité visuelle de la 19e édition des JM, ses concepteurs la voulaient « créative, réaliste et connectée». « Avec sa forme, ses couleurs et son identité, notre logo rejoint dans son esprit la philosophie des couleurs du Bassin méditerranéen dont Wahran (Oran) est une ville phare », explique-t-on. Et d’ajouter : « Tout en incarnant une identité forte, tournée vers la postérité, la forme du logo symbolise la face du lion. L’idée des couleurs incarnées dans le logo, sont l’expression de l’identité méditerranéenne». Par ailleurs, et à la fin de cette cérémonie, la direction des JM et son homologue de l’Entreprise nationale de la télévision ont signé un protocole d’accord par lequel cette dernière s’adjuge les droits de retransmission des JM.