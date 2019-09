Nouveau promu en Ligue 2 qu’il retrouve après quatre ans d’absence, l’OM Arzew veut assurer dans les meilleurs délais son maintien dans l’antichambre, assure son entraîneur Hadj Merine. « Notre objectif premier étant d’assurer dans les meilleurs délais notre maintien en Ligue 2 afin d’éviter le scénario des précédents passages de ce club dans ce palier qu’il quittait à chaque fois au bout d’une saison seulement de présence », a déclaré le jeune technicien oranais à l’APS. Cependant, les gars de la ville pétrochimique trouvent quelques difficultés pour s’adapter au rythme de la Ligue 2 en ce début de saison. Cela s’explique du reste par les deux nuls enregistrés lors des deux premières journées face respectivement à l’A Bousaâda et l’ASM Oran. D’ailleurs, dans le derby oranais, l’OMA a failli concéder sa première défaite après avoir été menée en première mi-temps (0-2), avant de se réveiller en deuxième et parvenir à s’en sortir avec un précieux nul (2-2). « Nous avons un effectif jeune qui est en train de faire son apprentissage en Ligue 2. Le manque de confiance lui a joué un mauvais tour lors des deux premiers matchs, mais je crois qu’après ce nul ramené du terrain de l’ASMO, qui n’est plus une équipe à présenter, mes capés ont gagné de la confiance de manière à se libérer lors des prochaines journées », a encore ajouté Hadj Merine. Revigorés justement par ce nul inespéré ramené de la capitale de l’Ouest du pays, les coéquipiers du nouveau buteur de l’équipe, Benmeghit, l’un des rares joueurs expérimentés de la bande à Hadj Merine, espèrent signer leur première victoire de la saison dès aujourd’hui prochain face au MC Saïda. Hadj Merine espère que les problèmes financiers énormes auxquels fait face son club n’aient pas des répercussions négatives sur le parcours des siens en championnat cette saison. « J’essaie à chaque fois d’expliquer à mes joueurs que cette crise financière qui secoue le club n’est pas propre à l’OMA vu que tous les autres clubs sont dans notre situation, d’où la nécessité de se concentrer beaucoup plus sur notre travail sur le terrain, tout en faisant confiance à notre direction qui s’active tant bien que mal pour régler ces problèmes financiers », a conclu Hadj Merine.