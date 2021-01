D'aucuns Algériens férus de football ne cessent de faire remarquer que l'Algérie n'est pas bien défendue au sein des instances continentales et mondiales, faute de représentant. Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a déposé sa candidature, le 13 novembre dernier, pour devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à intégrer le conseil de la FIFA, après l'ancien président de l'instance fédérale algérienne, Mohamed Raouraoua. Zetchi devait rentrer au pays, hier, après 3 jours d'intenses activités à Yaoundé au Cameroun où il se trouvait pour promouvoir sa candidature en vue des élections au conseil de la Fédération internationale (FIFA), en marge du cham-pionnat d'Afrique des nations CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, qui se poursuit jusqu'au 7 février prochain. Outre Zetchi, les trois autres candidats pour les deux sièges libérés en fin de mandat de 4 ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l'Egyptien Hani Abo Rida sont: le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'Equato-Guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat. Le patron de la FAF était accompagné du secrétaire général de l'instance fédérale Mohamed Saâd, et d'Amar Bahgloul, membre du Bureau fédéral. En dépit du fait que sa candidature n'a pas encore été validée par la Confédération africaine de football (CAF), Zetchi ne veut pas perdre de temps. Et c'est ainsi qu'il a bien anticipé pour rencontrer des présidents de Fédérations et hauts responsables afin de faire la promotion de sa candidature.

La veille de son déplacement à Yaoundé, il a rencontré le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) Abderrahmane Hammad, avant d'avoir une entrevue avec Mustapha Berraf, président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA). De plus, le président de la FAF a reçu le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), dont le premier responsable Sid Ali Khaldi s'est engagé à mobiliser tous nos canaux diplomatiques. À Yaoundé, le président de la FAF a effectué un véritable marathon pour promouvoir sa candidature.

Il a eu, ainsi, une série de rencontres avec différentes personnalités. Ainsi, il a d'abord été très bien accueilli par l'ambassadeur algérien à Yaoundé, Bedjaoui, ainsi que les responsables camerounais. Ensuite, il a eu des discussions avec le représentant de l'Afrique du Sud, puis les deux candidats de la zone UFOA pour la course à la présidence de la CAF, à savoir Jacques Anouma et Augustin Senghor, sans oublier le président de la Fédération mauritanienne Yahia. Il a, dans la foulée, eu une longue entrevue avec l'ex-président de la CAF et actuel président d'honneur de cette instance africaine du football, à savoir le Camerounais Issa Hayatou, pendant presque une heure.

Enfin, il a également eu un entretien avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce dernier l'a d'ailleurs invité à une autre rencontre au Qatar au mois de février prochain. Cette rencontre est donc prévue en marge de la Coupe du monde des clubs de la FIFA-2020, qui se tiendra désormais du 1er au 11 février 2021 au Qatar.

Et ce sera, ainsi, la prochaine étape de promotion de la candidature de l'Algérie au conseil de la FIFA en la personne du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. À rappeler enfin que les élections au conseil de la FIFA, se dérouleront en marge de la l'Assemblée générale élective (AGE) de CAF, le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).