Pour leur toute dernière sortie officielle en 2019, les Equipes nationales africaines engagées pour les éliminatoires de la CAN-2021 ont soigné le spectacle. Pas moins de 23 buts ont été marqués en sept rencontres, mardi, avec notamment quelques scores fleuves et vainqueurs inattendus. Sur le plan statistique, mention spéciale à Madagascar, qui a confirmé qu’il faisait bien partie des sélections en vue du moment.

Les Barea, qui se déplaçaient sur la pelouse du Niger, ont trouvé le chemin des filets à six reprises, pour une victoire finale (6-2). Un succès marqué notamment par le doublé de Nomenjanahary qui permet aux hommes de Nicolas Dupuis d’être désormais seuls leaders du groupe K. Ils comptent trois longueurs d’avance sur l’Éthiopie, qui a réalisé le gros coup de la soirée en dominant, à domicile, une bien pâle Côte d’Ivoire (2-1). Les Éléphants, qui avaient ouvert la marque par Aurier (4’), ont laissé filer les trois points dans le deuxième quart d’heure, sur des réalisations signées Dagnachew (16’) et Bekele Godo (26’). Et avec trois petits points au compteur après deux matchs, ils partagent la deuxième place avec leur hôte du soir. Après son accroc inaugural, à domicile, face à la Mauritanie, le Maroc était lui aussi très attendu. Sur la pelouse du modeste Burundi, les Lions de l’Atlas n’ont cette fois pas fait dans le détail. Mazraoui (27’) puis En-Nesyri (39’) ont permis aux joueurs de Vahid Halilhodzic de rentrer avec un large avantage à la pause, avant que Hakimi ne s’invite également sur la feuille de match (83’).

À noter enfin le court, mais précieux succès de la Tunisie en Guinée équatoriale (1-0). Les Aigles de Carthage, qui s’en sortent grâce à un but tardif de Khazri (73e), confirment leur bonne forme du moment. Avec six points, ils prennent seuls la tête de la poule J.