C’est désormais officiel : le match aller des 8es de finale de la coupe arabe des clubs entre Al-Quwa Al-Jawiya d’Irak et le MC Alger aura lieu le 8 novembre à partir de 14h au stade Franso Hariri d’Erbil (Kurdistan), d’une capacité de 28.000 places. L’Union arabe de football (UAFA) a indiqué, jeudi, que ce changement a été dicté par la situation sécuritaire à Bassora. En effet, à Baghdad et dans plusieurs régions du sud de l’Irak, un mouvement de contestation antigouvernementale a été déclenché début octobre, causant plus d’une centaine de morts, selon les derniers rapports officiels. Le président d’Al-Quwa Al-Jawiya, Walid Ezidi, a indiqué, pour sa part, que le match retour est programmé le 16 décembre prochain au stade du 5-Juillet d’Alger. Avant cette décision de l’UAFA, ladite instance avait été saisie par la direction du club algérois pour délocaliser ce match, prévu initialement le 7 novembre à Bassora. « Nous avons envoyé un courrier à l’Union arabe de football (UAFA) demandant la délocalisation de la rencontre face à Al-Quwa Al-Jawiya, prévue le 7 novembre à Bassora, en raison de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en Irak», avait indiqué le directeur général sportif du club algérois, Fouad Sakhri, qui ajoutait : « Notre demande devrait aboutir et la rencontre pourrait se jouer sur un terrain neutre. Nous sommes en contact permanent avec l’ambassadeur d’Algérie en Irak, qui nous a confirmé que la situation sécuritaire demeure instable. » Avant cette rencontre, l’équipe mouloudéenne se concentre sur le championnat. Mercredi dernier, elle se déplaçait à Biskra pour affronter l’équipe locale dans le cadre de la 9e journée. Une rencontre qui n’est pas allée à son terme, sur décision de l’arbitre, lequel a été touché par un projectile. La décision concernant cette rencontre devrait être prise demain, à l’issue de la réunion de la commission de discipline de la LFP. Cette dernière, comme le prévoit la réglementation en vigueur, devrait trancher en faveur du MCA, qui l’emportera sur tapis vert (3-0) avec une sanction de 4 matchs à huis clos pour l’USB et une amende financière. Cela lui permettra de rejoindre le CRB en tête du classement général avec 20 points et un match en moins pour chacun.