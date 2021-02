C'est le dénouement heureux pour l'ensemble de la famille du CR Belouizdad. Le match de l'équipe drivée par Franck Dumas face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, dans le cadre de la phase des poules de la Champions League, aura lieu en Tanzanie. En effet, hier en début d'après-midi, la direction du club champion d'Algérie en titre a annoncé, dans un communiqué laconique, que la Fédération tanzanienne de football (TFF) a donné son accord pour abriter ce match délocalisé, le 28 février prochain. «La direction du club a reçu, ce matin, une correspondance de la part de la Fédération tanzanienne, l'informant de son accord d'abriter le match le 28 février au stade principal de Dar Es-Salaam, en attendant la décision finale de la Confédération africaine (CAF) dans les prochaines heures. Le CRB a sollicité la TFF, via la Fédération algérienne (FAF) pour une demande de délocaliser le match à Dar Es-Salaam, après l'impossibilité de l'organiser au Soudan», lit-on dans le communiqué. Les Belouizdadis avaient sollicité les Soudanais dans un premier temps. La Fédération locale avait donné son accord de principe avant de se rétracter. Pour cause, le comité scientifique local a complètement rejeté cette proposition, pour les mêmes raisons sanitaires qui ont poussé les Algériens à le délocaliser, liées aux risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus. En sus, l'équipe locale, Al Hillal, qui se trouve dans le même groupe de la DLC que le CRB a exercé une forte pression pour que sa Fédération rejette la demande et voir, ainsi, les Algériens perdre sur tapis vert (0-2), comme le stipule la réglementation en vigueur de l'instance continentale. Le règlement Covid-19 stipule, en effet, ce qui suit: «Si une équipe hôte ne peut pas organiser le match ou ne peut pas recevoir une autre équipe pour une absence d'autorisation gouvernementale, cette équipe sera considérée comme ayant perdu le match 2-0.» Il y a lieu de noter qu'à leur retour de Dar Es-Salaam, les membres de la délégation du Chabab seront mis en isolement pendant 7 jours, sur instruction du Comité scientifique algérien. Ainsi, il est à se demander comment et quand le Chabab pourra jouer les 6 matchs en retard qui seront dans son programme, à ce moment-là, en championnat. Par ailleurs, les questions et spéculations vont bon train. Concernant le match de l'autre représentant algérien dans cette compétition, à savoir le MC Alger. Celui-ci recevra, demain, l'ES Tunis à partir de 20h au stade du 5-Juillet d'Alger, et l'ES Tunis, après la découverte d'un nouveau variant du Covid-19 en Tunisie, comme l'ont annoncé les autorités locales. Ceci, même si la même source a fait savoir que «les résultats préliminaires des analyses n'avaient pas montré une dangerosité particulière de la version mutée».