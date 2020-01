L’USM Alger, deuxième représentant de l’Algérie avec la JS Kabylie, en Champions League africaine des champions jouera aujourd’hui à Pretoria sa dernière carte pour tenter la qualification aux quarts de finale de cette compétition continentale en rencontrant l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns pour le compte de la 4eme journée de la phase de poules. Il est important de rappeler qu’à l’issue de la 3e journée de cette phase de poules de la Ligue des champions, l’USMA occupe la 3e place avec 2 points alors que son adversaire du jour est leader avec un total de 7 points devant le Wydad de Casablanca, 2e avec 5 points. Quant au club angolais, Petro Luanda, il est 4e avec un seul point. Battu à domicile lors de la précédente journée par le même adversaire (0-1), le champion d’Algérie sortant n’aura plus droit à l’erreur dans le match d’aujourd’hui. Seule une victoire, ou tout au moins un nul, permettrait aux Rouge et Noir de se relancer dans cette poule.

Les Rouge et Noir sont, donc, en mauvaise posture, et sont donc appelés à relever la tête pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification. Jouer contre le leader de la poule et détenteur du trophée en 2016, Mamelodi Sundowns devant ses propres supporters et chercher à gagner est un véritable défi pour les joueurs du coach Bilel Dziri, qui veulent bien prendre leur revanche sur cette équipe qui les a battus à Blida. D’ailleurs, l’entraîneur Dziri ne peut compter sur les services de pas moins de trois cadors et pas des moindres : Hamza Koudri (suspendu), Abdelkrim Zouari et le Libyen Mouaïd Ellafi (blessés). En revanche, le milieu offensif Karim Benkhelifa, touché à la cheville, a fait le déplacement à Pretoria et Dziri espère bien le récupérer pour ce match. Dès l’arrivée à Pretoria, le coach a tenu une réunion avec ses joueurs à l’hôtel Sheraton, où il leur a rappelé ce qu’il attend, lui et les supporters, d’eux dans ce match d’importance capitale pour la suite de la compétition. Le milieu de terrain des Rouge et Noir, Kamel Belarbi déclare : « Si on gagne on aura des chances de passer aux quarts de finale. Nous devons donc jouer notre jeu et être concentrés tout au long du match tout en tentant de profiter de la moindre erreur de nos adversaires. » Son compatriote Benhammmouda estime, de son côté, que « ce sera notre dernière chance pour nous qualifier. Nous nous sommes déplacés en Afrique du Sud avec la ferme intention de réaliser un bon résultat et pourquoi pas gagner ici face à Sundowns ». Côté adversaire, Sundowns reste sur un semi échec en championnat dans un match disputé mardi dernier face à Bidvest Wits (0-0). Les « Brésiliens » comme ils sont surnommés en Afrique du Sud, les joueurs de Sundowns ont donc raté une bonne occasion pour réduire l’écart avec l’actuel leader et éternel rival Orlando Pirates. Cet écart s’est donc élevé à trois points. Pour le match d’aujourd’hui, le coach de l’équipe sud-africaine, Pitso Mosimane risque de ne points compter sur 3 joueurs tous blessés. Il s’agit du joueur vénézuélien José Ali Meza ainsi que des deux Uruguayens, Mauricio Alfonso et Gaston Sirino. Mais le staff médical compte bien faire le nécessaire pour les récupérer. En tous les cas, l’équipe de Mamelodi est composée d’un riche effectif et les Rouge et Noir se doivent d’être bien vigilants.

Il faut surveiller tous les joueurs et en particulier Themba Zwan ce buteur racé, le meilleur de l’équipe et surtout le meilleur passeur également. Dziri Bilal connaît bien l’équipe sud-africaine d’autant qu’il l’a vue lors du dernier match entre les deux équipes à Blida pour le compte de la 3eme journée de cette phase de poules et il devra donc trouver les solutions pour revenir avec un bon résultat de Pretoria ce samedi. Enfin, dans l’autre match de ce groupe, la lanterne rouge Petro Atlético, avec un seul point seulement, jouera sa dernière chance à domicile face aux Marocains du WA Casablanca (2e, 5 pts).

Une défaite sera synonyme d’élimination pour le club angolais qui a déjà été tenu en échec devant son public par l’USMA (1-1) lors de la 2e journée.