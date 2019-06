Consultant pour beIN Sports France, l’ex-international algérien, Mehdi Lacen, n’a pas tari d’éloges sur la performance des Verts face au Sénégal et voit en cette victoire «un match référence pour Belmadi ». «C’est le premier gros test pour Belmadi et il l’a très bien réussi. Nous avons vu une grande équipe algérienne, avec un bon collectif, qui a su mettre hors de danger toutes les individualités du Sénégal. Maintenant, nous sommes qualifiés pour les 8es de finale et je pense que Belmadi aura l’occasion de tourner son effectif et lancer dans le bain d’autres joueurs face à la Tanzanie », souligne-t-il. Lacen a encensé le milieu de terrain, Adlène Guedioura, qui a réalisé, selon lui, deux matchs solides : «Guedioura a fait l’un de ses meilleurs matchs en Equipe nationale face au Sénégal. Il était sur tous les balles et harcelait tout le temps le porteur de ballon. Il met de l’impact physique dans les duels, tout en étant bon dans la récupération. »