Joli coup de TMC. Selon un communiqué hier, la chaîne TNT du groupe TF1 diffusera demain la finale de la CAN. L’ultime rencontre de la CAN qui se déroule en Égypte, sera commentée par un duo inédit composé de Frédéric Calenge et Brahim Thiam. Le groupe TF1 a réalisé cette acquisition auprès de beIN Sports, qui diffusera également la finale de la compétition africaine. Le groupe présidé par Gilles Pélisson mise sur cette finale, notamment en raison de la liesse des supporters algériens ressentie un peu partout en France depuis le début de la coupe. Ce match sera diffusé en outre sur : beIN Sports Max 1 et 2 (Mena), beIN Sports 2 (France), beIN Sports (Etats-Unis), beIN Sports (Canada), Eurosport 2 (Espagne, Portugal, Royaume-Uni), Fox Sports 4 (Pays-Bas), KBC 1 (Kenya), Canal + 1 Afrique, et l’ENTV terrestre.