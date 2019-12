C’est, en effet, le WA Tlemcen qui était favori sur papier, même s’il évoluait hors de ses bases, car confronté à un adversaire de palier inférieur, mais c’est au CR Village Moussa, que la chance a finalement souri (2-0). Ce qui fut également le cas pour l’Escadron noir de Guelma, pensionnaire de la division inter-régions, qui a réussi à sortir l’USM Harrach, sauf que cela a été un peu plus difficile pour lui, car il a dû recourir aux tirs au but, pour l’emporter finalement (4-1). Le leader de la Ligue 2, l’O Médéa, a, quant à lui, assez facilement dominé le MO Béjaïa (3-0). De son côté, le MC Alger, pourtant 2e au classement de Ligue 1 a éprouvé toutes les peines face au petit Magrane, sociétaire (inter-régions), qu’il a battu (2-1 AP). Le Mouloudia a d’ailleurs commencé par être mené au score, sur son propre terrain, avant de renverser son adversaire (2-1) et se qualifier. Pour sa part, et même s’il était orphelin de son entraîneur Abdelkader Amrani, le CR Belouizdad, l’actuel leader de la Ligue 1, est allé ramener sa qualification de chez l’IS Tighennif, sociétaire de la division inter-région (2-0), au moment où le CS Constantine n’a fait qu’une bouchée du NC Magra, qui évolue également en première division (4-1). Jeudi, en ouverture de ces 32es de finale de la coupe d’Algérie, c’est l’AS Marsa, l’un des trois Petits Poucets de l’épreuve qui a créé la surprise, en se qualifiant pour le prochain tour, après sa victoire (2-0) contre l’Entente de Sour El Ghozlane, qui évolue pourtant au sein de la Division Inter-Régions. Pour ce qui est des autres Petits Poucets, le Mouloudia de Oued Chaâba et le MJ Arzew, également sociétaires de la Régionale 2, la chance n’a pas été au rendez-vous, puisqu’ils ont été tous les deux éliminés. Ce tour s’achèvera le 5 janvier 2020, avec le déroulement des deux dernières rencontres inscrites à son programme, à savoir : AS Aïn M’lila - JS Kabylie et USM Alger - USM Khenchela.