La direction du MC Alger et son président, Abdenancer Almas, se trouvent coincés entre la régularisation de la situation financière des joueurs, qui menacent de faire grève et le souci de renforcer l'effectif en vue d'une éventuelle participation à une compétition internationale la saison prochaine. Le conseil d'administration a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les entraînements de l'équipe première, en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. Les joueurs vont suivre un programme individuel spécifique jusqu'à l'annonce d'une nouvelle décision, dans l'objectif de préserver leur santé et celle des autres. Mais il faut bien rappeler que depuis la victoire face au NC Magra (3-2), les joueurs insistent pour rencontrer le président du CA, Almas, au sujet de leurs salaires et primes impayées. Seulement, et au vu de l'impossibilité de le rencontrer, les joueurs ont estimé que comme cela se fait depuis ces dernières semaines, la direction se confine dans la fuite en avant. Ainsi, et aux dernières nouvelles, les joueurs sont décidés à observer une grève dès la reprise des entraînements. Mieux encore, même leur coach Neghiz s'est manifesté en soutenant ses joueurs et en mettant une certaine pression supplémentaire sur les responsables du club, car faisant remarquer qu'il ne pourrait plus travailler dans de telles conditions. Et paradoxalement, alors qu'on évoque des salaires et primes impayés, on parle d'un éventuel renforcement de l'effectif pour de nouveaux joueurs. Le coach Neghiz est très intéressé par l'attaquant du NC Magra, Assad Lakdjaâ. D'autre part, et compte tenu du fait que les contrats de certains joueurs expirent en juin prochain, on évoque justement le grand intérêt des responsables du MCA pour prolonger le contrait de son meilleur attaquant actuellement à savoir Samy Frioui. Or, renouvellement de contrat voudrait dire augmentation de salaire. Et comme pour le moment, on ne trouve aucun joueur africain dans l'effectif, on parle aussi d'une éventuelle possibilité d'exploiter la nouvelle proposition offerte par le Bureau fédéral de la FAF, à savoir pour chaque équipe de bénéficier de trois licences aux clubs à partir de l'été prochain. Et comme l'équipe joue le titre, il y a de fortes chances qu'elle y parvienne ou au moins de terminer cette saison dans le haut du tableau et assurer une place qualificative à une compétition africaine. D'où l'obligation de renforcer son effectif par de nouvelles recrues expérimentées. En d'autres termes, il faut bien des dépenses supplémentaires! Et c'est ce qui met justement la direction du club dans une situation délicate: régler les salaires et primes actuelles pour les joueurs qui menacent de faire grève et penser au renforcement de l'équipe? En tout cas, une chose est sûre: les joueurs sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications et cela voudrait dire que les joueurs seront plus préoccupés par le règlement de leurs problèmes financiers que de penser au championnat avec les derniers matchs décisifs qui attendent l'équipe d'ici à la fin de saison. Et plus grave encore pour la direction, si les joueurs exécuteront leur menace, une place sur le podium risque de ne pas être assurée en fin de saison. Après l'élimination de la Coupe arabe, la coupe d'Algérie et aucun résultat en championnat, ce serait la crise et l'actuelle direction pourrait être limogée, car ayant échoué dans sa mission. La balle est bel et bien dans le camp du conseil d'administration de la SSPA dirigée par Abdenacer Almas.