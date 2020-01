La dernière défaite du Mouloudia d’Alger, samedi dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida face au Raja de Casablanca (1-2) en quarts de finale de la coupe arabe des clubs, a fait réagir négativement les fans des Vert et Rouge. Le président du conseil d’administration du club, Achour Betrouni, avait bien songé à démissionner avant de revenir à de meilleurs sentiments. à propos de la situation que traverse son équipe, le PCA a déclaré : « Sachez que nous n’avons pas les moyens de ramener un entraîneur et des joueurs étrangers. » Et d’ajouter : « Ceux qui veulent partir doivent ramener les clubs solliciteurs.

Le Mouloudia doit tirer profit des départs des éléments qui sont sous contrat. » Quant aux joueurs qui ont émis le vœu de quitter le Mouloudia d’Alger, Betrouni tient à préciser qu’« il faut savoir qu’au Mouloudia, on ne retient personne contre son gré », ajoutant qu’« il y a des joueurs qui n’ont apporté aucun plus à l’équipe. C’est un constat qu’il faut prendre en ligne de compte. » Sur terrain, il faut bien reconnaître que l’équipe drivée par Mekhazni, entraîneur intérimaire depuis le limogeage de Benrard Casoni, prépare depuis avant-hier le match choc du championnat face à l’ES Sétif, prévu demain jeudi, dans le cadre de la mise à jour du calendrier.

Or, sur le plan de l’effectif, il faut bien remarquer que l’équipe est bien amoindrie avec des joueurs qui ont déjà quitté le club et d’autres qui attendent leur argent au risque d’en faire de même. Ceci, sans oublier ceux qui restent incertains pour différentes raisons.

Derrardja songe à demander ses papiers pour aller s’engager ailleurs, et risque de s’ajouter à Azzi et Chafai, partis sans que le club en tire profit sur le plan financier. Les deux joueurs ont rejoint, respectivement, la formation d’Umm Salal SC, lanterne rouge du championnat qatari, et Damac, le club saoudien. Sauf que là, on indique que le Mouloudia ne bénéficie de rien du tout pour ces deux départs des joueurs.

De plus, le jeune milieu offensif Abdelkrim Benarous et l’attaquant Camerounais Rooney Wankiwai veulent aussi changer d’air. D’ailleurs, le Camerounais a même exigé qu’on paye ses arriérés financiers pour résilier son contrat. Plus grave encore, Djabou intéresse, pour sa part, le club saoudien de Damac et son départ n’est pas à écarter. Si tous ses joueurs quitteront l’actuel deuxième au classement de la Ligue 1, le staff technique aura du mal à assurer la place de l’équipe dans le trio de tête alors que le mercato semble bien gelé de la part de la Sonatrach qui ne veut plus dépenser pour des joueurs qui ne donnent aucune contrepartie. Au passage, il est très important de rappeler que le coach Casoni, qui a été limogé, refuse de résilier son contrat contre 3 mois de salaire. Il exige d’être payé jusqu’à la fin de son contrat.

Et là, il compte bien saisir la CRL pour avoir ses droits. Actuellement, le Mouloudia pourrait se consoler demain en accueillant l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi (17h), en mise à jour de la

14e journée du championnat. Une victoire lui permettra de remporter le titre honorifique de champion d’automne aux dépens de l’actuel leader le CR Belouizdad. Mais, cela ne changerait en rien la situation financière actuelle du Mouloudia d’Alger.