Le MC Alger, seul représentant algérien qualifié pour les 8es de finale de la Coupe arabe des clubs, sera fixé sur son prochain adversaire aujourd’hui à l’occasion du tirage au sort prévu dans la capitale saoudienne Riyadh à 17h, a indiqué l’Union arabe de football sur son compte Twitter. Le MC Alger s’est qualifié pour les 8es de finale aux dépens de Dhofar d’Oman (victoire 1-0 puis nul 1-1). Les deux autres représentants algériens dans cette compétition, le CS Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés par respectivement Al-Muharraq du Bahreïn (vic-toire 3-1, défaite 0-2) et Al-Shabab d’Arabie saoudite (défaite en aller et retour 3-1, 2-0). Outre le MC Alger, 15 autres clubs ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe arabe des clubs de football dont le vainqueur final empochera 6 millions de dollars. Il s’agit de : Force aérienne (Irak), Al-Shabab Al-Ordonie (Jordanie), Al-Muharraq Club (Bahreïn), Al-Wasl (Emirats arabes unis), Ittihad FC (Arabie saoudite), Al-Jazira (Emirats arabes unis), Al-Shorta (Irak), Al-Ismaïly (Egypte), Al-Ittihad d’Alexandrie (Egypte), OC Safi (Maroc), Al-Shabab (Arabie saoudite) et l’ES Tunis (Tunisie), FC Nouadhibou (Mauritanie), Raja Casablanca (Maroc), WA Casbalanca (Maroc)