Le Tribunal arbitral du sport (TAS), sis à Lausanne (Suisse), a donné gain de cause à l'USM Alger dans l'affaire du derby face au MC Alger. Le 12 octobre 2019, l'USMA avait boycotté le derby algérois contre le MCA à cause de sa programmation durant une date FIFA.

La direction usmiste avait expliqué sa décision par le fait que son effectif était amoindri par l'absence de son meneur de jeu, Muaid Ellafi, retenu avec la sélection libyenne. Suite à ce boycott, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) avait décidé de donner match perdu pour l'USMA sur tapis vert (0-3), ainsi que la défalcation de trois points. La direction du club algérois s'est, par la suite, orientée vers le TAS de Lausanne en contes-tant cette décision de la LFP. Et le TAS a donné, finalement, gain de cause aux Rouge et Noir qui récupèrent les trois points défalqués et terminent, ainsi, la saison à la

7e position au classement avec un total de 32 points, ce qui ne change finalement en rien l'issue de la saison 2019-2020, après la validation de l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus. Seulement, la direction de l'ES Sétif a réagi dans un communiqué, signé par le président du conseil d'administration, Azzeddine Arab, dans lequel elle demande

«l'application des décisions du TAS pour défalquer 3 points au MC Alger et annoncer l'ES Sétif, deuxième pour participer à la Ligue des champions». D'une manière indirecte, les responsables sétifiens menacent, en indiquant qu'ils suivront toutes les procédures légales pour récupérer la deuxième place, signifiant leur participation à la Ligue des champions. De plus, l'ESS avertit également contre toute nouvelle transgression en utilisant l'indice comme précisé dans le communiqué de la FAF du 27 juillet dernier pour départager le MC Alger et l'ES Sétif, ainsi que la directive envoyée aux Ligues en date du 2 août, où elle précise la manière de départager les clubs dans les différents groupes. De son côté, le président du conseil d'administration du MC Alger, Almas déclare que «la Fédération algérienne de football a pris la décision que le MCA participe à la Ligue des champions, en s'appuyant sur la règle de l'indice», avant d'ajouter: «Le MCA a, maintenant, deux matchs en retard par rapport à l'ES Sétif, et cette question n'affectera pas le résultat final, puisque nous avons toujours l'avantage avec le système d'indice.» Almas insiste en affirmant: «Nous n'accepterons jamais de changer le système de l'indice, ou de nous transférer pour participer à une autre compétition.

La décision de nous faire participer en Ligue des champions est venue dans une circonstance exceptionnelle, et elle a été prise au vu du nombre de matchs que nous avons disputés.» Almas a conclu en indiquant: «Aujourd'hui, nous sommes en vacances, et dimanche nous contacterons la Fédération algérienne de football pour nous renseigner sur la question et obtenir plus de précisions.» Or, il se trouve qu'en s'appuyant toujours sur l'indice des matchs disputés et des points récoltés en dépit de la décision du TAS, cela ne changera pas la position du MCA, qui restera toujours 2ème. Avec cette règle de l'indice, le MCA comptabilisera un ratio de 1,7 (34/20) alors que l'ES Sétif et la JS Kabylie, comptent, chacune un ratio de 1,6 (36/22). Pour le moment, la FAF et la LFP observent un mutisme sur cette affaire, certainement, pour la dernière raison citée ci-dessus.