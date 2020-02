Après avoir été éliminé de la coupe arabe des clubs, en dépit de sa victoire à Casablanca face au Raja (1-0) en quarts de finale, le MC Alger tourne la page de cette compétition et se consacre, donc, entièrement au championnat d’Algérie sous la houlette du nouveau coach, Nabil Neghiz. En effet, le MC Alger a été éliminé dimanche soir à Casablanca de la coupe arabe des clubs champions, malgré sa victoire devant les Marocains du Raja, suite à un but inscrit par Sami Frioui sur penalty (42’). Lors du match aller, joué le 4 janvier à Blida, la MCA s’était incliné sur le score de (1-2). Avec l’élimination du Mouloudia, l’Algérie perd son dernier représentant dans cette compétition, après la sortie prématurée du CS Constantine et de la JS Saoura aux précédents tours. Il est utile de noter, au passage, qu’après avoir été éliminé de la coupe d’Algérie et de la coupe arabe, il ne reste plus que le championnat d’Algérie comme objectif pour les Vert et Rouge. Pour le moment, les Vert et Rouge occupent la 3e place au classement général de la Ligue 1 avec un total de 27 points avec un match en retard de la 17e journée, qui reste à programmer par qui de droit face au Paradou AC. En cas de victoire dans ce derby, le Mouloudia réduirait l’écart d’avec le leader, le CR Bélouizdad, à 3 points seulement. La préparation de cette rencontre devrait être assurée par le nouvel entraîneur, Nabil Neghiz, qui a signé son contrat mercredi dernier et assisté au match de sa nouvelle équipe face au Raja. Ce match a été dirigé par Mohamed Mekhazni, « l’éternel pompier ». Neghiz doit débuter son travail en qualité de coach principal de l’équipe, aujourd’hui, au moment où Mekhazni devrait retrouver son poste initial comme directeur sportif des jeunes catégories. Le groupe prépare le prochain match contre la JS Saoura, prévu samedi prochain au stade Omar Hamadi de Bologhine à huis clos. L’objectif du coach Neghiz est que le club termine la saison sur le podium. C’est d’ailleurs l’exigence des responsables du MCA au moment de la signature de son contrat. L’ancien membre du staff technique national devrait être présenté aujourd’hui, avant d’animer une conférence de presse.

Entre-temps, la direction mouloudéenne n’a toujours pas trouvé de compromis avec le coach Casoni qu’elle a limogé et qui réclame le versement de ses salaires impayés et des indemnités de licenciement. à propos, le président du CA, Abdenacer Almas, a indiqué que sa direction attend le feu vert de la Banque centrale pour payer Casoni. « Ce n’est pas un blocage au niveau de la Banque centrale, mais il y a les anciens dirigeants qui n’ont pas fait leur boulot», a tenu à préciser Almas.

De par l’avis de tous, l’instabilité au sein de la direction mouloudéenne fait que la situation est devenue de plus en plus invivable. Cette saison, cela avait commencé suite à une incompatibilité d’humeur et surtout de gestion entre l’ancien président du conseil d’administration, Achour Betrouni d’un côté, et l’ancien directeur sportif, Fouad Sakhri, de l’autre. Chose qui a freiné l’évolution de l’équipe d’autant que les joueurs souffrent du problème financier à cause d’un budget qui tarde à être débloqué. Almas, installé dans ses fonctions le 5 janvier dernier, est un expert juridique au sein de l’entreprise Sonatrach et ancien secrétaire général au club sportif du GS Pétrolier.