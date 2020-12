Comme attendu, l'équipe béninoise des Buffles du Borgou n'a pas rejoint la capitale algérienne, pour jouer son match face au MC Alger, hier, au stade du 5-juillet, pour le compte du tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d'Afrique de football.D'ailleurs, dès la fin du match aller, le 18 novembre dernier à Porto-Novo où le MC Alger s'est contenté d'un nul (1-1), des médias avaient déjà annoncé que l'équipe béninoise déclarerait forfait pour le match retour décisif, faute de finances pour effectuer le voyage vers Alger.Les responsables du Mouloudia d'Alger attendaient l'équipe béninoise depuis quelques jours et surtout jeudi dernier où devait avoir lieu la réunion technique entre les deux clubs pour discuter de l'organisation de ce match retour décisif. Mais, «Nous avons assisté jeudi matin à la réunion technique, au cours de laquelle l'arbitre égyptien (Mahmoud Zakaria Al-Banna, ndlr) a constaté l'absence de l'adversaire», a indiqué le président du conseil d'administration du MCA, Abdenacer Almas. Et en dépit de cet état de fait, les responsables mouloudéens attendaient toujours une probable arrivée de la délégation béninoise, en vain. Mieux encore, des responsables béninois avaient même demandé aux dirigeants du MC Alger de disputer les deux rencontres de cette manche de la Ligue des cham-pions en Algérie, avant de changer finalement d'avis. Certains ont même évoqué une demande des béninois pour jouer le match retour au Niger à cause de leur situation financière, ce que les responsables du MCA ont bien évidemment refusé. Et enfin, ils ont même demandé le report de ce match retour à la CAF. Le président du CA du MCA, Almas le précise d'ailleurs très nettement en déclarant: «L'équipe béninoise n'a toujours pas donné signe de vie. Nous savons juste qu'ils ont saisi la Confédération africaine (CAF) pour demander le report de la rencontre, sous prétexte que le vol en provenance de Paris a été annulé, or c'est totalement faux. On les a attendus, aujourd'hui, en provenance de la capitale française, mais ils ne sont pas venus. Je pense qu'on se dirige tout droit vers un forfait, mais tout reste possible avec eux», a-t-il indiqué à l'APS. Et jusqu'au dernier moment, le président du CA du Doyen a laissé la porte ouverte quant à un éventuel revirement de situation. «Ils peuvent bien effectuer le voyage à bord d'un vol spécial dans les prochaines heures. De notre part, nous sommes prêts pour ce rendez-vous. Nous allons nous présenter vendredi sur la pelouse le plus normalement du monde. En cas de défection de l'adversaire, l'arbitre va attendre le quart d'heure réglementaire avant de constater le forfait.» Et c'est exactement ce qui s'est passé, hier,. Le MC Alger a été donc qualifié au prochain tour suite à ce forfait de l'équipe béninoise des Buffles du Borgou.

Enfin, le MCA affrontera au 1er tour le vainqueur de la double confrontation entre Mlandege FC (Zanzibar) et le CS sfaxien de Tunisie. Et ce sera donc certainement le

CS safaxien qui sera le futur adversaire des Vert et Rouge dans la mesure où au match aller, disputé à Zanzibar, le CS sfaxien a largement remporté la partie sur le score sans appel de (5-0). Le match retour décisif est prévu, aujourd'hui, au stade Taieb Mehiri à 15h00.