Le MC Alger a enregistré une courte victoire, samedi dernier, en match avancé de la 18e journée face à la JS Saoura (1-0), au stade Omar-Hammadi de Bologhine. Cette victoire a permis aux Vert et Rouge de retrouver leur 2e place au classement général à trois points seulement du leader, le CRB qui affrontera ce soir le NA Hussein Dey dans un derby ouvert à tous les pronostics. L’unique but de la partie, disputée à huis clos, marqué par Bourdim permet donc à l’équipe d’enregistrer sa première victoire dans ce début de la phase retour décisive et ce, sous la houlette du nouveau coach Nabil Neghiz.

Cette victoire, la première de Neghiz avec les Vert et Rouge, lui permet donc de préparer le grand derby de samedi prochain, face à l’USM Alger avec le moral gonflé à bloc. Et compte tenu de la réduction de l’écart entre le MCA et le leader, le CR Belouizdad à seulement trois points, les fans du MCA, y compris ses responsables, lorgnent le plus logiquement du monde le titre pour sauver la saison après l’élimination de l’équipe aussi bien de la coupe d’Algérie que de la Coupe rabe. D’ailleurs, le nouveau coach du Mouloudia d’Alger, Neghiz, le dit très clairement, à l’issue de cette victoire, ô combien précieuse contre la JS Saoura : « On peut bien jouer le titre. Avec cette victoire, on espère retrouver notre public, car il sera très précieux pour aborder la suite de la compétition avec force ; si les joueurs seront mis dans de bonnes conditions, ils joueront le titre, estime le coach du MC Alger qui ajoute, avec précaution qu’on doit se le dire, il y a des manques et beaucoup de travail à faire pour devenir meilleur et capable d’assurer la suite du parcours », a conclu l’entraîneur du Mouloudia d’Alger. Le prochain match des Vert et Rouge sera très important d’abord, parce que c’est un derby qui suscite la ferveur des deux voisins, usmistes et mouloudéens et ensuite, parce qu’il faut poursuivre dans la dynamique des victoires pour tenter de terminer la saison en champion. Le parcours s’annonce très difficile, certes, mais pas du tout impossible au vu de l’écart qui sépare les équipes de tête, dont le MCA et le leader. Mais, les Vert et rouge tablent beaucoup sur le prochain match qui sera, en quelque sorte, la rencontre de la confirmation. L’attaquant Lamara déclare, que « Maintenant à nous l’USMA. C’est une victoire qui va nous motiver pour préparer comme il se doit ce derby. Il nous a donné de la confiance et nous tenterons donc de poursuivre sur cette dynamique », a conclu le joueur du MCA. Et à propos de ce derby, les fans du MCA veulent bien voir le nouveau coach Neghiz sur le banc face à l’USMA. Car face à la JS Saoura, Neghiz est interdit de banc dans la mesure où la Ligue de football refuse toujours de lui octroyer la licence d’entraîneur, puisque le cas de l’ex-coach Casoni, limogé au mois de décembre dernier n’est pas encore réglé. Casoni demande 4 mois de salaires, mais pour le nouveau président du conseil d’administration du MCA, Almas, « Ce n’est pas l’argent qui fait défaut, mais on attend juste le feu vert de la banque pour régler le cas de Casoni et ce serait fait durant cette semaine.

C’est le transfert d’argent que nous n’avons pas pu résoudre depuis quelques mois », explique le premier responsable administratif de l’équipe mouloudéene. Ce qu’espèrent tous les fans du MC Alger qui constatent très bien que les portes sont ouvertes pour arracher le titre de champion à la fin de saison. Ce sera, certes difficile, car le faux pas est interdit durant le reste de la compétition pour assurer ce titre qui fuit le MCA depuis des années…