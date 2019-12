Le Mouloudia revient, ainsi, à deux longueurs du Chabab, tout en ayant un match en retard, ce qui lui permettra peut-être de s’emparer du titre honorifique de champion d’hiver.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Chabab, car ayant ouvert le score dès la 3’ par Djerrar. Au terme d’une assez nette domination, le Chabab a bénéficié d’un penalty à la 51e, après une main volontaire du défenseur ivoirien Vivien, mais le meneur de jeu belouizdadi Sayoud l’a raté. Vivien a écopé d’un deuxième carton jaune sur cette action et a été expulsé du terrain. Quoique cette infériorité numérique n’a pas vraiment porté préjudice aux gars d’El Hamri, qui ont réussi à égaliser à la 85’, sur un penalty de Mansouri.

De son côté, le MCA a commencé par concéder une ouverture précoce devant Abid (5’), avant de se révolter et de l’emporter au final (3-2).

En effet, Nekkach a commencé par égaliser (33’), avant que Frioui ne donne l’avantage aux Algérois sur penalty (47’). Le CSC a réussi à revenir par Balegh (73’), mais sans pour autant affecter le moral des Algérois, ayant continué à jouer avec la même hargne, jusqu’à obtenir un deuxième penalty, qui fut transformé encore une fois par Frioui (77’). Malgré sa contre-performance, le CRB reste seul leader avec 29 points, mais voit le MCA revenir à seulement deux longueurs derrière, tout en ayant un match en retard, qui en cas de victoire pourrait lui permettre de remporter le titre honorifique de champion d’hiver.

Pour sa part, le NA Hussein Dey a réussi à ramener une précieuse victoire de son déplacement chez le nouveau promu, l’US Bikra, grâce aux réalisations de Lakhdari (c.s.c 23’), Haroune (39’) et Khacef (84’), alors que Hamzaoui (2’) et Guebli (66’) avaient marqué pour les Zibans (2-3).

Autre bonne affaire lors de cette journée, celle de l’ES Sétif, vainqueur de la JS Saoura (2-0), grâce notamment à Ghacha (37’) et Touré (40’).

Le score aurait même pu être plus lourd si l’ESS n’avait pas raté un penalty.

De son côté, la JS Kabylie n’a pas fait dans le détail en accueillant le nouveau promu NC Magra, qu’elle a atomisé (3-0), grâce notamment à Tafni, ayant ouvert le score à la 62’, avant que son coéquipier Banouh ne s’offre un doublé aux 67’ et 78’. Si l’ASO Chlef et le CABB Arréridj se sont neutralisés (0-0), le Paradou AC s’est offert une vraie balade de santé face à l’AS Aïn M’lila, qu’il a étrillée (4-1), grâce aux réalisations de Mouali (10’), Redjem (22’) et Bouzok, qui s’était offert un doublé aux 48’ et 57’.

De l’autre côté, c’est Tiaïba qui a sauvé l’honneur pour les visiteurs, en marquant un but à la 68’.

Malgré cette large victoire, le PAC reste avant-dernier au classement général, mais compte quatre matchs en retard, susceptibles de l’aider à réussir une belle remontée.

Les péripéties de cette 15e journée se sont clôturées dans la soirée, avec la courte mais précieuse victoire de l’USM Bel-Abbès sur l’USM Alger (1-0), grâce à Abdelaziz Litt, ayant fini par débloquer la situation à la 87’.

Résultats

CR Belouizdad 1 - MC Oran 1

US Biskra 2 - NA Husseïn-Dey 3

JS Kabylie 3 - NC Magra 0

ES Sétif 2 - JS Saoura 0

Paradou AC 4 - AS Aïn M’lila 1

ASO Chlef 0 – CABB Arréridj 0

CS Constantine 2 - MC Alger 3

USM Bel-Abbès 1 - USM Alger 0