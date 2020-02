Avant de se déplacer, aujourd’hui à Aïn M’lila pour donner la réplique à l’ASAM, dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 1, la maison du MC Alger est en ébullition, avec tout ce que cela présente comme risques sur l’équipe. Cette dernière est dos au mur, notamment après son élimination en coupe d’Algérie face au WA Boufarik. Avant le match d’aujourd’hui, le coach intérimaire, Mohamed Mekhazni, a animé une conférence de presse à Alger. Durant ce rendez-vous avec les médias, celui qui occupe à la base le poste de directeur sportif des jeunes, a révélé « des vérités » qui prouvent, si besoin est, que tout part en sens inverse des choses. « Il n’existe plus d’intimité au sein du groupe. Tout ce qui se passe dedans est étalé sur les réseaux sociaux et les journaux. Donc, si je dévoile quelques vérités, cela ne risque pas de changer grand-choses. Savez-vous que les joueurs, que l’on annonce signataires de gros contrats, se prêtent de 2000 à 5000 DA pour pouvoir régler leurs affaires ? », a-t-il dit. Et d’ajouter :

«Autre problème, celui des équipements. Trouvez-vous normal que j’interpelle vainement les dirigeants depuis mon arrivée pour régler le problème des équipements des entraînements et de la compétition? Trouvez-vous normal que j’achète de mon propre argent le survêtement du Mouloudia pour éviter le scandale ? » Ceci est, certes, un détail pour certains, mais ce détail, justement, prouve que le MCA, aussi prestigieux club soit-il, est descendu plus bas que terre. Cette situation de débandade a laissé le champ libre à plusieurs personnes pour critiquer le club sur différents plateaux, notamment d’anciens joueurs. Et voilà que Mekhazni rend la pareille à ces derniers. Il est vrai que l’actuel coach du Mouloudia n’a pas cité de noms lors de son dernier point de presse, mais tout le monde aura compris qu’il vise l’actuel consultant d’une chaîne de télévision privée, Ali Benchikh. Ce dernier n’a pas mâché ses mots ces derniers temps en critiquant les dirigeants, les joueurs ainsi que le staff technique, surtout Mekhazni.

«Certaines personnes parlent pour parler. Quand on dénonce la corruption, on se doit de ne pas être corrompu.

Ce qui n’est pas le cas pour ces personnes. Je ne suis pas un lâche et je ne laisserai pas mon club tomber quand il a besoin de moi. Je ne fais pas comme cette personne, qui n’a pas pu gérer une petite prospection pour les jeunes, avant de s’esquiver et fermer son téléphone », a lancé le coach. Emporté, il ne s’est pas arrêté là, en ajoutant : «Que cette personne nous parle des logements sociaux pris et revendus, ainsi que les cadeaux et cachets exigés pour prendre part aux jubilés. Cette personne, et d’autres, qui nous saoulent sur les plateaux en nous donnant des leçons, n’ont qu’à venir faire leurs preuves sur le terrain ou au niveau de la direction, puisqu’elles prétendent avoir la solution. » Mekhazni ne s’est pas arrêté-là, puisqu’il a continué à dénigrer Benchikh, toujours sans le citer, en sortant plusieurs dossiers, notamment familiaux, dans ce qui a été, au final, une tâche noire au front du club. Parallèlement à cela, la direction du club semble vivre dans une autre planète, en ne prenant aucune décision. Ceci, même si certaines sources affirment qu’après les déclarations de Mekhazni, ce dernier devrait âtre traduit devant le conseil de discipline, et sera, ensuite, démis de ses fonctions en tant que DTS des jeunes. En effet, le président du conseil d’administration, Abdenacer Almas, ne sait plus à quel saint se vouer face à cette succession de problèmes que connaît son équipe et club, commençant, dès lors, à constater qu’il

a hérité d’un champ miné, dans lequel il ne sait plus où mettre le pied. Raison pour laquelle, rapporte-t-on, il songe sérieusement à demander aux responsables de la Sonatrach de le dispenser de cette mission.