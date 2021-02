Le MC Oran est à une marche d'obtenir la licence du club professionnel, mais sa direction risque une nouvelle sanction vu qu'elle n'a encore engagé aucune démarche pour constituer un comité de supporters, dernier obstacle face à l'obtention de la licence en question. «Parmi les 19 pièces exigées par la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), nous avons réussi à en obtenir 18, après que l'expert-comptable a ficelé le bilan financier de l'exercice 2019. Reste maintenant à constituer un comité de supporters, une opération qui s'annonce compliquée», a déclaré le directeur général de la société sportive par actions (SSPA) du MCO, Hadj Bennacer. Malgré plusieurs délais accordés par la DCGF, un organe relevant de la Fédération algérienne de football (FAF), le club phare de la capitale de l'Ouest n'a pas clôturé ce dossier, à l'instar d'une dizaine d'autres pensionnaires de la Ligue 1. Le délai précédent du 10 janvier n'a pas suffi à ces clubs pour préparer tous les documents exigés, poussant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel à annoncer l'application de l'article 19 du Code disciplinaire de la FAF pour non-respect de dépôt des documents pour l'octroi de la licence de club professionnel (LCP). En effet, cette commission, tout en accordant un deuxième délai de 30 jours à compter du 11 janvier en cours, a infligé une amende au MCO de l'ordre de 200000 dinars. La sanction a touché 9 autres clubs de l'élite, en l'occurrence le MC Alger, le CR Belouizdad, l'ES Sétif, le NA Hussein Dey, l'USM Alger, le RC Relizane, l'O Médéa, le CA Bordj Bou Arréridj et l'USM Bel Abbès. Le MCO, ainsi que les autres clubs concernés, risque de se voir défalquer un point du compteur de son équipe fanion si sa direction ne venait pas à compléter le dossier exigé pour l'octroi de la LCP au terme du nouveau délai fixé par l'instance que dirige Réda Abdouche, et qui expirera dans une dizaine de jours. Nous sommes conscients du risque qu'encourt notre équipe, mais je dois avouer qu'il est difficile, dans l'état actuel de notre club, de parvenir à constituer un comité de supporters représentatif. Nous allons demander le report de l'opération à une date ultérieure, surtout que les matchs de cette saison se déroulent à huis clos et du coup, nous n'aurons pas besoin d'un comité de supporters pour participer à l'organisation des rencontres», a encore souligné Hadj Bennacer.