L'inextricable houle. Le MC Oran vit une situation à la fois inédite et peu ordinaire. Pour cause, le courrier avertissant lui ayant été expédié par la FIFA est d'autant plus expéditif que les responsables du club ne savent plus à quel saint se vouer. C'est du moins ce qu'a révélé le directeur général Cherif El Ouezzani, en soulignant qu'il ne sait plus quoi faire. Ce courrier est constitué d'une correspondance explicite sommant le club de prendre en compte la doléance de son ancien entraineur, Jean-Michel Cavalli. Celui-ci, ayant recouru à cette instance internationale, revendique sa régularisation après la plainte qu'il a déposée et dans laquelle il a été droit dans sa réclamation en obligeant la formation du Club d'El Hamri de lui verser une coquette somme de 10 millions de dinars. «C'est énorme pour un club qui n'en finit plus avec les problèmes financiers», a déploré CEO. Cependant, la dépêche de cette instance internationale est irréfutable. Elle est tout simplement à payer, faute de quoi, le club encourt des sanctions gravissimes. Dans la zizanie née des suites de cette correspondance, les responsables du club se retrouvent, du coup, confus dans les démarches à entreprendre, d'autant plus que le club souffre de sérieux problèmes fi

nanciers. Sa situation est d'autant qu'inextricable qu'elle se corse au fil des jours. CEO est plus que dépassé. Plus que ça, il est sérieusement affecté par cette sommation de la FIFA. À qui se plaindre? Comment agira-t-on pour régler Cavalli? Au lieu de s'attabler et débattre de cette situation, l'on se rue ses des tirs croisés accusateurs, mettant à l'index l'ancienne équipe dirigeante lui incombant toute la responsabilité qui prévaut dans la maison des Hamraouas. L'ancien international algérien ne souffle plus le chaud et le froid en restant, lui aussi, figé, mais pas glacial devant cette situation. Tombé sur le bec, il vise droit en accusant son prédécesseur, l'ex-président du club, Ahmed Belhadj, dit «Baba». Dans sa sortie, CEO se dit victime d'une gestion ne lui appartenant pas, dont il n'est en aucun responsable. «L'actuelle direction oranaise est en train de faire les frais des erreurs de celle précédente», a-t-il souligné. Il y a du vrai dans ses dires qu'il affirme et confirme en expliquant des faits irréfutablement sensibles sur le terrain de la réalité. Il en cite tant d'exemples d'une gestion «hasardeuse» qui a marqué le club d'Oran. «Figurez-vous qu'il n'y a eu jamais de passation de consignes lorsque nous avons pris les commandes du club», a-t-il indiqué. Et d'ajouter: «Si on l'avait fait, on aurait pris nos dispositions concernant la plainte de l'ancien entraîneur.» Pour faire valoir ses dires, CEO fera référence aux «aveux» lui ayant été faits par l'ex-président du club: «L'ex-président affirme détenir les documents prouvant l'avoir payé pour les deux mois où il a eu à diriger l'équipe.» Dans une récente déclaration à L'Expression, Cavalli avait nié tout cela défiant les dirigeants du club de présenter les documents nécessaires. Le technicien français, croyant dur comme fer, est plus que déterminé à aller de l'avant en signant et persistant dans la revendication de «son droit»: se faire régulariser. Cela se passe alors que les supporters du club continuent à espérer. Oui, pour quoi pas?