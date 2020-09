Poursuivant l'opération d'accompagnement des clubs professionnels, la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF) a signé, dimanche dernier, au siège de Dély Ibrahim, deux conventions tripartites de mise à niveau du management avec des clubs de Ligue 1. Il s'agit d'abord de la SSPA/JSM Skikda, représentée par son président-directeur général, Djamel Guettari, et le cabinet d'expertise BR2C/DCGF. Aussi, il y a eu la SSPA/MC Oran, représentée par Tayeb Mehiaoui et le cabinet d'expertise IANOR/DCGF. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Réda Abdouch président de la DCGF et les membres de son équipe, en l'occurrence Hamaidi-Abdelhakim Zorgui, Guerza, Boussafeur et Belkacem Kouadri. Les deux clubs, avec cette signature, affichent leur engagement à la mise à niveau de leur management et l'amélioration de leur système de gestion. Cette signature s'inscrit dans le cadre de l'opération d'accompagnement des clubs professionnels, la DCGF de la FAF. Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 1 professionnels entre autres le MC Alger, CR Belouizdad, Paradou AC, NC Magra, l'USM Alger avaient paraphé cette convention qui entre dans le cadre de l'opération d'accompagnement des clubs professionnels par la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), en attendant la signature des autres pensionnaires de ce palier dans les jours à venir.