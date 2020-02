Le MC Oran a renoué avec la victoire à domicile, après avoir échoué à gagner en championnat de Ligue 1 dans son stade fétiche Ahmed-Zabana depuis plus de trois mois.

Les protégés de l’entraîneur Bachir Mecheri, dont le dernier succès « at home » en championnat remontait au 9 novembre 2019 face au NC Magra (1-0) au titre de la 10e journée, ont donné des sueurs froides à leurs supporters lors de la réception samedi de l’AS Ain M’lila, avant de l’emporter (3-1) dans le cadre de la 19e journée.

« Mes joueurs n’ont toujours pas digéré leur élimination en coupe d’Algérie, de surcroît face à une équipe de bas étage. Certes, ils ont réagi dès le match suivant à Constantine en imposant le nul au CSC, mais cette élimination en coupe leur est restée en travers de la gorge, et c’est ce qui explique leur entrée ratée dans ce match face à l’ASAM », a indiqué Mecheri en conférence de presse d’après-match.

Les Hamraoua, soutenus cette fois-ci par un nombre très modeste de leurs supporters, ont terminé la première période en étant menés au score (0-1), avant de revenir en force lors du second « half », parvenant à inscrire trois réalisations. « Nous avons procédé à des réglages en matière de positionnement de certains joueurs, et cela nous a permis de nous racheter en deuxième période. Nous avions tant besoin de ce succès qui nous permet désormais d’aborder la suite de la compétition sous de bons auspices », a-t-il ajouté. Grâce à cette victoire, le MCO s’est hissé à la 6e place avec 28 points, mais aurait pu aspirer à un meilleur classement s’il avait bien négocié tous ses matchs à domicile, où il a laissé filer pas moins de 13 points en 10 rencontres.

« Nous avions tant besoin de ce succès chez nous pour que les joueurs se remettent en confiance, car ils éprouvent les pires difficultés sur le plan psychologique à chaque fois qu’ils évoluent au stade Zabana », a encore expliqué leur coach qui pense déjà au prochain déplacement à Alger où son équipe donnera la réplique au MCA au stade du 5-Juillet samedi pour le compte de la 20e journée.