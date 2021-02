Le MC Oran s'est emparé seul de la troisième marche du podium, en ramenant une précieuse victoire de son déplacement chez le CS Constantine (3-1), vendredi lors de la 14e journée de Ligue 1, qui a vu l'USM Alger concéder une deuxième défaite consécutive, en s'inclinant (1-0) chez l'US Biskra. C'est cependant l'exploit du MCO qui a le plus fait sensation en ouverture de la 14e journée, devant se poursuivre, hier, car ayant permis aux gars d'El Hamri de porter leur capital à 24 points et de réaliser au passage la plus belle remontée en tête du classement général. Un succès assuré par Zoubir Motrani (4'), Boualem Mesmoudi (32') et Mohamed Bachir Belloumi (77'), au moment où Abdelhakim Amokrane avait réduit momentanément l'écart à la 72e pour les Sanafir qui restent scotchés à la 14e place, avec seulement 13 unités au compteur. De son côté, l'USM Alger, qui s'est présentée à Biskra avec l'intention de se racheter de sa précédente défaite à domicile contre l'AS Aïn M'lila, a essuyé un nouveau revers, en s'inclinant sur un but de Hamza Salem à la 51e. Un résultat qui arrange parfaitement les affaires des gars des Ziban, désormais ex aequo avec le CSC à la 14e place avec 13 points pour chaque club, alors que les Rouge et Noir restent figés à leur neuvième place avec 18 unités au compteur. Enfin, dans le bas du tableau, le duel des mal classés NA Hussein Dey - USM Bel Abbès s'est terminé sans vainqueur, puisque les deux antagonistes se sont séparés sur un score de parité (1-1). Les choses avaient pourtant bien démarré pour les locaux qui ont réussi à débloquer la situation dès la 13e minute, grâce à un penalty de Rachid Nadji. Mais à force d'insister, les visiteurs ont eux aussi réussi à obtenir un penalty à la 70e, transformé par l'attaquant Ali Haroun (1-1). Pour ce qui est des quatre matchs restants, ils ont été reportés à une date ultérieure, en raison de la participation de l'ESS, du CRB, du MCA et de la JSK aux différentes joutes continentales. Le MC Alger et le CR Belouizdad doivent se déplacer respectivement chez la JSM Skikda et le NC Magra, alors que l'ES Sétif et la JS Kabylie sont appelées à recevoir respectivement l'AS Aïn M'lila et le RC Relizane. R. S.