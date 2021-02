«Il n'y a jamais eu 2 sans 3», parle-t-on avec insistance au niveau local. Le match devant opposer, aujourd'hui, le club phare de l'Ouest, le MC Oran et le Paradou AC, dans le cadre de la 15e journée du championnat de Ligue 1 constitue un test de vérité pour les Rouge et Blanc, appelés à valider les deux dernières victoires en démontrant, cette fois-ci, qu'ils sont sur le bon chemin. Retrouvant sa forme et le chemin des victoires, le MCO est, pour les connaisseurs des rouages sportifs locaux, attendu à faire preuve de ses talents, en chassant une bonne fois pour toutes la malchance l'ayant poursuivi des années durant à chaque fois qu'il affronte sa bête noire, le club algérois du Paradou AC. En quinze années, le MCO n'a eu la chance de scorer qu'une seule fois, face à ce club formateur d'Alger, défait à 7 fois des 3 luxueux points et concédé une fois un score de parité. Les Hamraoua, ayant réussi à arracher deux victoires consécutives, lors des deux précédentes journées contre l'US Biskra (6-0) et le CS Constantine (3-1), visent loin, en faisant chavirer le bateau algérois et mettre un point à ses échecs face au club algérois en l'affrontant à Oran. Tel est le défi s'imposant pour le duo Madoui - Belatoui, ces derniers mettent le cap sur la victoire. D'autant plus que l'appétit s'est goulûment ouvert pour les enfants d'El Hamri qui comptent jouer les rôles de premier ordre en championnat, malgré toutes les conditions. Les Pacistes ont, quant à eux, réussi à l'emporter à 3 reprises contre un nul et une défaite à Oran, alors qu'à Alger, les Hamraoua ont flanché et sont rentrés chez eux avec des scores vides lors des précédents quatre matchs sur le terrain du PAC. En termes de chiffres toujours, l'attaque oranaise à inscrit 7 buts lors des neuf rencontres face au PAC, alors que la défense en a encaissé 13. Ces éléments sont sans aucun doute pris en compte par Madoui, nouvel entraîneur du MCO, et ce, à l'occasion de sa deuxième sortie à la tête de la barre technique du club phare de la capitale de l'Ouest. Celui-ci n'a pas dissimulé sa hargne, quant à aller de l'avant et poursuivre l'élan des victoires. Il affirme en ce sens que «je sais que le PAC ne réussit généralement pas au MCO, mais les matchs ne se ressemblent pas», ajoutant que «nous avons bien préparé le rendez-vous et les deux précédentes belles victoires que l'équipe a réussies permet aux joueurs d'aborder la rencontre avec un moral gonflé à bloc». Etant donné que le football est constitué de belles et mauvaises surprises à la fois, Madoui, lui, reste sur sa modeste marque ne s'aventurant aucunement dans des déclarations destinées à la consommation. Il demeure, tout en prévenant, persuadé que «la mission de ses protégés sera très difficile contre une équipe qui pratique un beau football et qui risque de faire mal si on laisse des espaces à ses joueurs qui sont vifs et très rapides».