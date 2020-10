Le MC Saïda prépare activement le prochain exercice en dépit de ses problèmes multidimensionnels. Ce club de l'Ouest du pays est parvenu à engager pas moins de 16 nouveaux joueurs avant une dizaine de jours de la clôture du mercato. Les transactions conclues jusque-là touchent tous les compartiments de l'effectif, avec l'engagement de joueurs «jeunes et ambitieux, même s'ils sont inconnus au bataillon». La direction du MCS a opté pour un renouvellement quasi total de son effectif, après avoir assisté impuissante au départ de plusieurs joueurs de l'effectif de la saison passée en raison de la situation financière difficile que traverse le club. D'ailleurs, pour espérer qualifier ses 16 nouvelles recrues qu'elle a fait signer jusque-là, la même direction devra d'abord apurer ses dettes auprès d'anciens joueurs ayant recouru à la CRL pour être rétablis dans leurs droits. Cela se passe au moment où les dissensions gagnent le bureau directeur du club, qui a enregistré le retrait du président du CSA, Mohamed Messaïdi, détenteur de la majorité des actions au sein de la SSPA qui gère le club de football. J'ai décidé de me retirer des affaires du club de football. J'ai annoncé ma décision au bureau directeur lors de notre réunion de samedi. Je n'ai pas apprécié la manière avec laquelle est géré le club, a déclaré Messaïdi à l'APS. Le MCS, qui a décidé de réitérer sa confiance à l'entraîneur Karim Bouhila, arrivé au club au milieu de la saison passée, a fait signer les joueurs suivants: Rabhi (ex-CS Mecheria), Khelfi (ex-MO Constantine), Mezroud (ex-US Beni Douala), Guennane (ex-OM Ruisseau), Smara (ex-US Tébessa), Bahache (ex-Amel Boussaâda), Loukar et Chibani (ex-MB Hessasna), Meziane (ex-Olympique Médéa), Ghettache (ex-US Haï El Djabal), Ben El Djazia (ex-réserves ASO Chlef), Aoued (ex-JSM Tiaret), Hameg (ex-CSM Oran), Messak (ex-CS Lerdjam), Rouagha (ex-DRB Baraki) et Si Hali (ex-réserves JS Kabylie).