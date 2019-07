La deuxième demi-finale de la CAN 2019 entre le Nigeria et l’Algérie a été indécise jusqu’à l’ultime seconde de la rencontre. Le sort a été cruel pour le Nigeria, qui tenait une prolongation, avant qu’un génie, Riyad Mahrez en l’occurrence, sort sa baguette magique. Pour le sélectionneur des Super Eagles, la meilleure équipe s’est hissée en finale. « C’est une victoire méritée de l’Algérie. Je crois que ce fut un match très disputé. L’Algérie a dominé la première partie et nous sommes revenus au cours de la deuxième période mais, l’adversaire a su faire la différence dans les dernières minutes. Je pense que l’Algérie a mis la pression dans les premières 45 minutes et était bien organisée », a déclaré Gernot Rohr. « Nous avons su réagir pour revenir dans le match en égalisant et nous aurions aussi pu marquer un deuxième but malheureusement, nous avons été habités par la malchance », a-t-il ajouté. Malgré cette élimination, le Nigéria a une dernière chance, celle de décrocher la médaille de bronze. Il sera face à la Tunisie mercredi à partir de 20h au stade de l’Académie du Caire pour le match de classement.