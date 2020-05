Bonne nouvelle pour les clubs de football marocain en ce qui concerne la période de transfert estival. Ils auront trois mois supplémentaires sur la durée du mercato.Ainsi en ont décidé les membres du Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), réunis à Rabat, suivant ainsi les directives émises par la FIFA. Tout en assurant que la période estivale des transferts allait débuter après la fin de la saison actuelle et non le 1er juillet, le président de la commission des lois au sein de la FRMF, Hassan Filali, a expliqué que cela vise à donner le temps aux clubs marocains en vue de remettre de l'ordre dans leurs rangs et gérer au mieux leurs relations contractuelles avec leurs joueurs en fin de contrat. L'arrêt du Botola Pro a engendré une crise financière au niveau de plusieurs clubs. à cela s'ajoutent les soucis causés par la façon dont les équipes doivent gérer la situation des joueurs en fin de contrat cette saison. Des soucis que cette prolongation du mercato viendra dissiper.