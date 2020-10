Le marché des transferts pour la nouvelle saison 2020-2021 a été clôturé, hier. Le total des joueurs recrutés par les 20 clubs de la Ligue 1 s'élevait jusqu'à hier matin à 128 alors que 8 nouveaux coachs ont été également recrutés. De ces nouveaux joueurs recrutés, il y a bien évidemment des joueurs qui ont fait l'objet de prêts et non d'engagements définitifs par contrat. Et en dépit de ce chiffre, il faut bien faire remarquer que les mouvemments des joueurs et autres encadrements techniques ne sont pas très grands d'une manière générale. Il y a plusieurs raisons pour expliquer cet état de fait et on citera, entre autres, d'abord, le fait que la situation financière des clubs est toujours alarmante pour ne pas dire en pleine crise. Mais ce qui est paradoxal, c'est que parmi les clubs qui crient haut et fort qu'il faut les aider pour surmonter leurs situations financières en crise, ces derniers ne se sont pas empêchés de recruter. Parmi eux, mêmes des clubs qui sont interdits de recrutement font signer des joueurs tout en espérant une «compréhension» et une «largesse» de la part de qui de droit. Ceci d'une part. D'autre part, et c'est d'ailleurs l'une des premières raisons de la faiblesse des transferts des joueurs est cette pandémie de coronavirus, qui a influé négativement sur le monde entier et ce, dans tous les secteurs. Ce qui se répercute également bien évidemment sur le volet financier. Et la dernière, est que la Commission de de résolution des litiges (CRL) a attendu les deux derniers jours avant la fin du mercato pour libérer plusieurs joueurs. Ce qui, bien sûr, met ces derniers en course contre la montre pour retrouver un nouveau club. De plus, il est important de signaler aussi que les joueurs étrangers recrutés sont bloqués dans leurs pays de résidence et ne peuvent rejoindre l'Algérie dans la mesure où le gouvernement a suspendu les vols depuis le début de la pandémie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la situation sanitaire dans le pays est alarmante et on remarque une recrudescence de la pandémie de coronavirus où les responsables sont en train de faire des études pour essayer de minimiser cette progression de cette maladie mortelle. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait certainement de nouvelles opérations de confinement par wilaya et cela risque de compromettre le début de la compétition prévu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre prochain. Mais, pour le moment, en principe, c'est fini, plus d'engagement de joueur à moins qu'il y ait une autorisation spéciale de qui de droit pour ce faire. Par ailleurs, il est utile de rappeler, au passage, que la direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF) relevant de la Fédération algérienne de football(FAF) a annoncé avant-hier que les clubs de la Ligue 1 doivent déposer leurs demandes de licences avant le 10 novembre prochain. Enfin, à noter que certains responsables de clubs espèrent que la FAF et la Ligue permettent de prolonger le mercato actuellement, au moins d'une semaine pour permettre aux retardataires de régler leur problème d'engagement avec les joueurs ciblés.