Youcef Attal : Le PSG ne lâche pas le morceau

Et de cinq pour le PSG ! Après avoir officialisé les arrivées de Pablo Sarabia, Ander Herrera, Mitchel Bakker et Marcin Bulka, le PSG a annoncé la signature d’Abdou Diallo, défenseur central du Borussia Dortmund. Outre Nelson Semedo, Thomas Tuchel apprécierait également les qualités de Youcef Attal, l’international algérien de l’OGC Nice. Ce dernier, véritable révélation de la Ligue 1 la saison dernière, est aussi courtisé en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Cepednant, la direction du Gym ne semble pas prête à le laisser partir, comme elle l’a fait savoir à plusieurs reprises. Mais le PSG n’est pas prêt à lâcher le morceau. Affaire à suivre…

Ismaïl Bennacer : Le départ vers le Milan AC se précise

Bennacer (21 ans) au Milan AC , l’affaire serait conclue. La probabilité de voir le futur finaliste de la CAN en rossonero est de plus en plus probable. Sky Sport Italia assure qu’Arsenal, principal rival des Milanais dans ce dossier, s’est retiré des négociations et laisse ainsi le champ libre à Maldini. Le joueur d’Empoli devrait s’engager cinq ans. Le transfert est évalué à

16 millions d’euros.

Depuis le début de cette CAN, le petit lutin algérien s’est distingué de fort belle manière avec les Verts, lui qui a été désigné à deux reprises « homme du match » face au Kenya et face au Sénégal. Il est pour beaucoup dans le parcours réalisé par la sélection algérienne, qui s’est hissée en finale du tournoi, qu’elle disputera ce vendredi face au Sénégal au Caire.

Mehdi Abeid : Genoa, transfert avorté

En fin de contrat avec Dijon, le milieu de terrain international algérien Medhi Abeid (26 ans) a été proche de s’engager avec le Genoa. Selon certaines indiscrétions, les dirigeants italiens étaient d’accord pour la venue de l’ancien joueur du RC Lens, de Newcastle et du Panathinaïkos, mais Aurelio Andreazzoli, le nouvel entraîneur des Rossoblu, a fini par mettre son veto, Parme ayant aussi montré un intérêt. Sauf revirement de situation, le Fennec est aujourd’hui attendu à Nantes. Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, qui aura lieu après la CAN, le natif de Montreuil doit parapher un bail de trois ans avec le club du président Waldemar Kita, qui accueille aussi Molla Wagué (Udinese) et Marcus Coco (Guingamp).