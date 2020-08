Place aux recrutements. La maison des Hamraoua connaît ces derniers jours d'intenses va-et-vient. En attendant l'officialisation des noms proposés, le MC Oran compte varier ses ressources humaines en attirant des joueurs d'un peu partout. Le gardien de but du CS Constantine, Houssem Limane, est en négociations avec Tayeb Mehiaoui en vue de rallier le club de l'Oranie et seconder le gardien de l'équipe, Oussama Litim. Ce dernier, en fin de contrat, est, lui aussi, en phase très avancée quant au renouvellement de sa relation de travail le liant avec le club. Si les deux parties (Mehiaoui et Limane) arrivent à un assentiment commun, le

second gardien des Rouge et Blanc, Rafik Mazouzi, ne sera pas reconduit, d'autant que le contrat de celui-ci est arrivé à expiration. En attendant, la direction des Hamraoua a, dans le but de renforcer l'effectif du club, pris attache avec le meneur de jeu du MC Alger, Ammar Bourdim, ce dernier est en fin de contrat avec les Algérois. Par ailleurs, plusieurs autres joueurs ont donné leur accord de principe quant à rallier le club phare de l'Ouest. Il s'agit entre autres du défenseur du WA Boufarik, Khetab, qui devrait officialiser dans les jours à venir. Mehiaoui, semble vouloir opter pour la reconduction des cadres de son équipe. Le recrutement du nouveau coach sera décidé lors de la réunion devant se tenir demain. Toutefois, la piste de l'entraîneur local n'est pas écartée. Plusieurs noms circulent ces derniers temps, entre autres Lamine Kebir, ancien bras droit de Rabah Saâdane en Equipe nationale.

À celui-ci s'ajoute Djamel Benchadli, ce dernier a émis sa volonté quant à signer son retour au sein du club. En attendant, la barre technique sera confiée au préparateur physique, Djamel Bikadja en compagnie de Bachir Mechri. Et c'est, faut-il le dire, le Tunisien Mouaz Bouakkaz qui fait l'unanimité, lui qui se trouve actuellement en Suisse. Le MCO, par le biais de Mehiaoui, semble vouloir venir à bout des sommes colossales dont il est redevable, notamment vis-à-vis du joueur réclamant son dû, en l'occurrence l'attaquant Abderraouf Chouiter.

Ce dernier a trouvé un terrain d'entente avec la nouvelle direction du club, fraîchement installée. Tout récemment, Chouiter s'est rendu dans les locaux du Mouloudia et a rencontré Mehiaoui avec lequel il a longuement discuté de la dette dont est redevable le club. Le joueur a mis l'accent quant à finaliser son départ contre le retrait de sa deuxième plainte déposée en mai dernier devant la chambre de résolution des litiges (CRL). Le nouveau président des Rouge et Blanc s'est engagé quant à lui régler une partie estimée à 550 millions de centimes, montant réclamé dans la première plainte. Celle-ci se fera en deux tranches en contrepartie de la libération du joueur.