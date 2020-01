Auréolée de la qualification de son équipe aux huitièmes de finale de la coupe d’Algérie jeudi dernier face à l’AB Ghris (Inter-ligues), la direction du MC Oran se tourne vers le mercato hivernal pour apporter quelques réglages à son effectif. La direction du club a fait savoir que certains joueurs vont devoir quitter le navire pour être remplacés par d’autres. Déjà, l’attaquant Hamia, arrivé l’été passé, est le premier à subir les conséquences des changements décidés par le directeur général du club, Si Tahar Cherif El Ouezzani et son staff technique. Cependant, l’ancien avant-centre de l’USM Alger ne semble pas prêt à partir selon les conditions fixées par le club qui, lui, revendique de restituer deux salaires. Un autre joueur, engagé lui aussi au cours de l’intersaison en l’occurrence, Chouiter, figure lui aussi dans la liste des libérés, tout comme l’arrière gauche, Mekkaoui, alors que Benhammou et Bendjelloul, devraient être prêtés cet hiver, précise-t-on de même source. Côté arrivés, des contacts sont entrepris avec trois éléments, à savoir, Benayad (CA Bordj Bouaréridj), Abdelhafid (NC Magra) et Sidhoum (ES Sétif), poursuit-on encore. Mais dans la foulée, Cherif El Ouezzani devra faire face à la montée au créneau de ses joueurs qui revendiquent le paiement des arriérés de leurs salaires. Dans l’entourage du club, l’on évoque même l’éventualité de voir la bande à l’entraîneur Bachir Mecheri recourir à la grève dès demain, jour fixé pour la reprise des entraînements. Cette situation risque aussi de provoquer le départ de quelques cadres de l’équipe, craint-on parmi les Hamraoua, « surtout après que Masmoudi et Mansouri aient émis le vœu de rejoindre le championnat tunisien, n’écartant pas l’idée de recourir à la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour bénéficier de leur bon de sortie », prévient-on. Le club phare de la capitale de l’Ouest occupe la 5e place au classement, mais compte un match en moins qu’il disputera sur le terrain de la JS Kabylie. Avant cette partie, l’équipe entrera en stage à Alger à partir du 11 janvier en cours, annonce la direction oranaise.