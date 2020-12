Peu utilisé à l'Olympique Lyonnais, Amine Gouiri (20 ans, 19 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) a pris la direction de Nice lors du dernier mercato estival. Alors qu'il retrouvera son club formateur samedi (21h), lors de la 16e journée de Ligue 1, l'attaquant azuréen a été encensé par son ancien coach, Rudi Garcia."Je suis très content de ce qui lui arrive. Il a du temps de jeu à Nice et il en fait bon usage. Il y avait beaucoup trop de concurrence pour Amine ici. J'ai toujours loué l'état d'esprit de ce garçon. On le reverra avec plaisir, on le saluera", a indiqué le technicien

rhodanien face aux journalistes.