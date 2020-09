Retenu par les dirigeants du FC Barcelone, Lionel Messi (33 ans, 1 match et 1 but en Liga cette saison) va tout faire pour reconquérir les déçus après le feuilleton estival qui a failli déboucher sur son départ. L'attaquant argentin a d'ailleurs envoyé un message clair aux fans du club catalan. «J'ai simplement dit ce que je sentais sur ces moments-là qui ont été durs pour moi.

Je comprends que certains pensent que j'aurais dû me taire ou laisser couler, comme dans tant d'autres choses que j'ai laissées passer, mais beaucoup de choses m'ont fait mal ces dernières semaines et ça a été ma manière de l'exprimer.

Enfin, je voudrais envoyer un message aux socios et aux Culés qui nous suivent. Si, à un moment, certains d'entre eux ont pu être blessés par quelque chose que j'ai dit ou fait, qu'ils n'aient aucun doute que je l'ai toujours fait en pensant aussi au bien du club», a expliquéLa Pulga pour Sport.