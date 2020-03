Actuellement en quarantaine au Portugal, l'attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a vu son coéquipier Daniele Rugani être testé positif au coronavirus. Sur les réseaux sociaux, l'international portugais a diffusé un message fort. «Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts. Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d'autres personnes», a publié CR7.

Championnats d'Afrique de cross reportés à 2021

Les Championnats d'Afrique 2020 de Cross-country, initialement prévus le 8 avril prochain à Lomé (Togo), ont été renvoyés finalement jusqu'en 2021, en raison de l'épidémie du coronavirus. Après l'annonce du report de cette compétition, les fédérations des pays participants s'étaient attendues à un ajournement de seulement quelques semaines, le temps que la situation du coronavirus soit maîtrisée. Mais après avoir attentivement étudié la question, la CAA a décidé de renvoyer

ces Championnats d'Afrique directement à l'année prochaine. Même la prochaine réunion du Conseil de la CAA est «reportée jusqu'à nouvel ordre».

La convention SportAccord annulée

La convention SportAccord, qui réunit les grandes fédérations internationales sportives et les chefs du mouvement olympique, prévue en Suisse à Lausanne en avril, a été finalement annulée en raison du nouveau coronavirus, ont annoncé hier les organisateurs. La convention, qui réunit environ 2000 délégués venus du monde entier, devait initialement se tenir à Pékin, mais fin février elle avait été déplacée en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine. Elle avait été alors relocalisée aux mêmes dates (19 au 24 avril) dans la capitale olympique, où elle avait déjà été organisée en 2016. Le canton de Vaud, dans lequel se situe Lausanne, a décidé vendredi d'interdire au moins jusqu'au 30 avril tout événement rassemblant plus de 50 personnes. «Suite à l'épidémie de Covid-19, SportAccord a fait tout son possible pour trouver une solution viable pour l'organisation du SportAccord World Sport & Business Summit 2020», a indiqué son directeur général, Nis Hatt.

Les TQO reportés à juin

Les six tournois de qualification olympique (TQO) de handball, dont celui de Berlin auquel l'Algérie devait prendre part, sont reportés au mois de juin en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération internationale (IHF). L'IHF a réévalué la situation après les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Les TQO messieurs prévus du 17 au 19 avril en Norvège, Allemagne, et en France sont reportés à juin 2020. Les TQO dames prévus du 20 au 22 mars en Espagne, Hongrie et au Monténégro sont également reportés à juin 2020. Les dates exactes de ces six tournois seront communiquées à une date ultérieure, a précisé l'IHF. Les handballeurs algériens figurent dans le TQO de Berlin avec l'Allemagne, la Slovénie et la Suède.

Trois nouveaux cas à la Fiorentina

Vendredi, la Fiorentina a annoncé que son attaquant Dusan Vlahovic avait été testé positif au coronavirus. Et ce samedi, la formation italienne déplore trois nouveaux cas au sein de son équipe: les joueurs Patrick Cutrone (22 ans, 7 matchs en Serie A cette saison) et German Pezzella (28 ans, 23 matchs et 2 buts en Serie A cette saison), mais aussi le préparateur physique Stefano Dainelli. Pour rappel, la Serie A a été suspendue jusqu'au moins le 3 avril à cause de cette épidémie.

Un cas positif à Troyes

Pour la première fois, un club de football professionnel en France a été touché par le coronavirus. Dans un communiqué officiel, Troyes, pensionnaire de Ligue 2, a annoncé ce vendredi «qu'un joueur du groupe professionnel et un du Centre de Formation» avaient été testés positifs à ce virus. Selon les informations complémentaires du quotidien régional l'Est Eclair, l'attaquant de l'ESTAC Hyun-Jun Suk est concerné.