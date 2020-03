Le sélectionneur national de football, Djamel Belmadi, a été très sensible à la situation actuelle relative à la propagation de la pandémie du coronavirus à travers le monde, où quatre personnes ont succombé en Algérie suite à ce virus. C'est ainsi que le «citoyen» et «sélectionneur national» a adressé un message en ces douloureuses et difficiles circonstances à travers une déclaration par vidéo sur le site de la Fédération algérienne de football. «En ces temps un peu flous et perturbés, je voulais, d'abord en tant que citoyen et en tant que sélectionneur national dans un second temps, m'adresser à tous mes compatriotes là où ils se trouvent et je leur dis de prendre soin d'eux et de leurs familles. Je leur dis de prendre toutes les mesures nécessaires que nous connaissons concernant ce virus. Pour la femme et la soeur qui a rendu l'âme, hier (avant-hier, Ndlr), Allah yerhamha, j'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille. Que Dieu lui fasse miséricorde, et je prie Dieu de donner à sa famille la patience dans cette affliction, et j'espère que tous les patients seront guéris rapidement et complètement.

A tous les malades, que Dieu les guérisse et ils doivent prendre soin d'eux et prompt rétablissement à tous.» Et de poursuivre: «En ce temps, il est logiquement difficile de parler football, mais nous, en tant que responsables, ne perdons pas de vue notre travail malgré les circonstances.». Belmadi a profité pour lancer un message à ses «valeureux» joueurs de prendre soin d'eux: «Je leur transmets mes sincères salutations. Qu'Allah nous protège et nous épargne de ce mal.» De par cette intervention en ces moment difficiles, où le gouvernement met les bouchées doubles en procédant à une vaste campagne de sensibilisation pour éviter la propagation de ce virus, Belmadi a voulu se mettre de la partie, et son message tombe à pic, surtout au vu de sa notoriété. Cette sortie intervient trois jours après que la CAF a annoncé le report à une date ultérieure des deux prochaines journées des qualifications de la CAN-2021, prévues initialement entre le 25 et le 31 du mois courant. L'EN algérienne, cham-

pionne d'Afrique en titre, devait affronter le Zimbabwe le

26 mars à Blida, avant de se rendre en Afrique du Sud pour défier les «Warriors» le 29 mars à Orlando stadium de Soweto, les stades du Zimbabwe n'ayant pas été homologués par la CAF. L'instance dirigeante, qui s'est appuyée sur le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en considérant le Covid-19 comme une pandémie, a souligné qu'elle allait établir un nouveau calendrier pour la suite des qualifications de la CAN-2021, desquelles il reste quatre journées à disputer.