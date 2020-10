Le sélectionneur du Mexique, Gerardo «Tata» Martino, dont l'équipe s'est imposée, mercredi dernier, à Amsterdam contre les Pays-Bas (1-0) en amical, a estimé que le résultat était «juste» au vu du «bon match» livré par ses joueurs. «Nous devons garder les pieds sur terre car ce n'est qu'une rencontre amicale. Nous avons joué un bon match et je pense que nous pouvons faire mieux. L'équipe n'a pas fait d'erreurs individuelles et nous n'avons pas perdu autant de balles que contre l'Argentine (défaite 4-0 en amical en septembre 2019, ndlr)», a déclaré Tata Martino en conférence de presse d'après-match. «Pendant une heure, nous avons bien joué, nous avions le contrôle du match et au final, le résultat est juste. On aurait peut-être pu marquer un autre but», a ajouté le technicien argentin, interrogé sur quelques ratages de ses joueurs devant la cage adverse, avant la deuxième sortie amicale d'«El Tri», mardi prochain, à La Haye devant l'Algérie. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le joueur de Wolverhampton, Raul Jimenez, à la 60' sur penalty. Concernant les points négatifs qu'il a relevés, l'ancien coach du FC Barcelone évoque le dernier quart d'heure du match. «Oui, il y a un point à améliorer et cela a une relation avec les 15 dernières minutes, je pense que c'est la partie négative que j'ai trouvée de l'équipe qui a souffert à ce moment-là du match.» Interpellé sur certains joueurs-clés de la sélection, notamment Hector Herrera et Andres Guardado, qui ont joué très peu en ce début de saison en Espagne avec l'Atletico Madrid et le Betis Séville respectivement, Tata Martino a indiqué qu'il comptait beaucoup sur eux en dépit de leur état de forme. Le Mexique sera le deuxième sparring-partner des Verts, mardi prochain, au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (20h). Mais les coéquipiers de Riyad Mahrez devaient se mesurer d'abord, hier vendredi, au Nigeria au Worthersee Stadion de Klagenfurt en Autriche, toujours en amical. Les Mexicains, qui arrivent en pleine confiance, tenteront face à l'Algérie de préserver leur série de 18 matchs sans défaite. La confrontation entre le Mexique et l'Algérie sera la deuxième dans l'histoire des deux sélections, après celle de 1985 dans le cadre d'un tournoi quadrangulaire préparatif à la Coupe du monde 1986. Les Aztèques l'avaient alors emporté 2-0 à Mexico.