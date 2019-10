Cet été, Leonardo a tenté de recruter un nouveau latéral droit en vue du départ de Thomas Meunier. Déjà dans le viseur d’Antero Henrique, Youcef Attal aurait également suscité l’attention du nouveau directeur sportif du PSG, mais l’international algérien est finalement resté à l’OGC Nice. Mais depuis, les clubs intéressés par le latéral droit se multiplieraient. Dernièrement, c’est la Juventus qui se serait mise à suivre Attal d’après les informations de Tuttosport, mais les Bianconeri ne seraient pas les seuls en Série A à suivre le latéral droit. Comme l’explique Calciomercato, le Milan AC aurait également prévu de se renforcer en défense et compterait recruter à droite. Parmi les cibles milanaises, on

retrouverait notamment Attal, même si le joueur de 23 ans n’est pas encore la priorité des Rossoneri. En effet, Zeki Çelik, Djibril Sidibé et Serge Aurier seraient également

pistés et apparaissent comme des cibles moins onéreuses pour le Milan AC.

Montpellier

Delort optimiste pour son retour

Andy Delort a donné de ses nouvelles dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club. L’attaquant algérien s’est exprimé à l’issue de la séance d’entraînement de mardi, effectuée sous la pluie et devant une centaine de jeunes supporters de club de la région. « Ça va beaucoup mieux! J’ai bien récupéré, j’ai pu m’entraîner ce matin normalement avec le groupe ça fait du bien. J’adore m’entraîner et ça m’a manqué pendant ces 15 jours. Je suis là et espère être présent samedi. Aucune douleur, un peu d’appréhension, c’est normal avec ce terrain qui glisse un peu, mais l’entraînement s’est bien passé, j’ai claqué donc ça va (sourire). » Une excellente nouvelle en vue de la réception d’Angers, samedi soir à La Mosson. Pour rappel, l’attaquant montpelliérain s’est blessé, il y a moins de trois semaines face à l’AS Monaco en championnat.

Ligue des champions d’Asie

Pas de finale pour Bounedjah

Malgré sa victoire, mardi, en Arabie saoudite face au Hilal Saoudi (4-2), l’équipe qatarie d’Al Sadd, où évolue l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah, ne s’est pas qualifiée pour la finale de Ligue des champions d’Asie. Pour cause, le match aller au Qatar s’était terminé sur le score de (4-1) en faveur des Saoudiens. Le score cumulé est de (6-5) pour les Saoudiens et donc insuffisant pour Al-Sadd. L’international algérien avait été expulsé lors de ce match aller, ce qui explique son absence en Arabie saoudite.