«Nous sommes vraiment très heureux d’avoir conclu le recrutement de Renato Sanches. C’est un joueur exceptionnel ! Il présente un profil très intéressant et tout à fait cohérent avec notre projet. A seulement 22 ans, il est déjà doté d’une solide expérience», a souligné dans un communiqué Marc Ingla, le directeur général du Losc.

Sanches, qui avait été peu utilisé par le Bayern la saison dernière, avait insisté auprès de ses dirigeants pour obtenir un bon de sortie.

«Renato Sanches nous a demandé d’être transféré car il souhaitait rejoindre un club où il pourrait jouer beaucoup plus. Malheureusement, nous ne pouvions pas le lui garantir au Bayern. Le temps de jeu est également important pour lui car il voudrait se battre pour retrouver sa place dans l’équipe nationale portugaise pour l’Euro-2020», a expliqué dans un communiqué Karl-Heinz Rummenigge, patron du club bavarois.

Lille, qui a vendu quatre de ses cadres cet été pour près de 150 millions d’euros (Youssouf Koné, Thiago Mendes, Nicolas Pépé et Rafael Leao), a aussi cassé sa tirelire pour s’offrir plusieurs joueurs, notamment le milieu défensif Benjamin André (8 millions d’euros) et les attaquants Victor Osimhen (12 millions d’euros) et Timothy Weah (10 millions d’euros).

Les Dogues espèrent ainsi avoir une équipe aussi compétitive que la saison dernière où ils avaient terminé dauphins de l’intouchable Paris SG à la surprise générale, décrochant un billet pour la Ligue des champions.