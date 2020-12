Une commission intersectorielle (ministère de la Jeunesse et des Sports -MJS-, ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), a été installée le

12 mai dernier pour la mise en oeuvre de ce plan de relance du sport scolaire et universitaire. Il est utile de rappeler d'emblée que la relance du sport scolaire et universitaire a été adoptée en réunion du gouvernement le 11 novembre 2020.

Cette relance du sport scolaire et universitaire se fonde sur les conclusions d'un rapport établi par les cadres et les experts des ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec l'appui des représentants des Fédérations nationales scolaires et universitaires. Pour le MJS, «la relance du sport solaire et universitaire est une des principales priorités du plan d'action du ministère de la Jeunesse et des Sports. La relance du sport scolaire et universitaire s'inscrit au coeur de la problématique sous- tendant la stratégie de la politique sportive nationale». Aujourd'hui, le MJS annonce donc sa détermination à passer à l'action pratique de sa mise en oeuvre.Le MJS précise qu'il «travaille en étroite collaboration avec les deux secteurs à savoir le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Il est bien évident que les milieux scolaire et universitaire constituent de véritables réservoirs en matière de jeunes talents, capables de renforcer les rangs des différentes sélections nationales. La relance du sport scolaire et universitaire permettra ainsi de développer l'activité sportive dans ces milieux, afin d'accompagner les futurs champions vers le haut niveau, mais aussi procéder à la détection des jeunes talents. D'ailleurs, il faut aussi noter que le plan de la Relance vise également à soutenir l'objectif de massification de la pratique sportive dans l'ensemble des paliers scolaires et universitaires et à promouvoir le sport féminin.Là, le MJS a tenu à livrer les chiffres des rentrées scolaire et universitaire.Le nombre total d'élèves est estimé à plus de 9.561.350 élèves durant l'année scolaire 2019-2020: 4.669.417 élèves dans le cycle primaire, 3.123.435 élèves dans le cycle moyen, et 1.262.641 élèves dans le cycle secondaire. Le nombre total des étudiants pour l'année universitaire 2019-2020 est de 1.700.000 étudiants.Afin d'appliquer ces mesures dans les plus brefs délais, le MJS, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, a décidé de lancer l'opération-pilote «500 écoles dans les 48 wilayas», qui consiste à faire bénéficier les élèves de 500 écoles primaires identifiées, notamment dans les zones d'ombre, à raison de 10 écoles par wilaya, de quelque 6.000 installations sportives situées à proximité des écoles précitées, et d'une heure et demie de cours d'éducation physique et sportive (EPS) par semaine dispensés dans ces installations par les techniciens du sport relevant du secteur en binôme avec les enseignants de l'Education nationale. Le cycle primaire sera également concerné par l'organisation de deux grands festivals nationaux regroupant plus de 3.000 élèves. Le premier sera consacré aux sports collectifs (mini-foot, mini-basket, mini-volley et mini-handball), et le second sera dédié aux sports individuels (athlétisme, jeux d'échecs, tennis de table, judo et natation). Par ailleurs, 7.000 athlètes des cycles moyen, secondaire et universitaire seront concernés par les Jeux sportifs nationaux scolaires et universitaires.

Enfin et concernant le financement de la relance des sports scolaire et universitaire, le MJS a indiqué que le plan sera soutenu par l'augmentation du prélèvement sur les frais de scolarité et l'accroissement des budgets publics destinés aux deux disciplines.