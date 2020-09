Enfin un communiqué du ministre de la Jeunesse et des Sports qui annonce, désormais, le début des entraînements des clubs professionnels de football ainsi que le coup d’envoi du championnat. « Le coup d’envoi du championnat d’Algérie de Ligue 1 professionnelle de football, saison 2020-2021, sera donné le ven-dredi 20 novembre, alors que le début des entraînements est fixé au 20 septembre, conformément aux instructions du Premier ministre et après l’adoption des protocoles sanitaires y afférents », a annoncé le MJS, jeudi. Par ailleurs, le département de Sid Ali Khaldi précise que « la reprise des entraînements pour les disciplines sportives collectives, concernées par les compétitions internationales aura lieu à partir du dimanche 13 septembre (demain, Ndlr), alors que les activités subaquatiques pourraient reprendre leurs activités à partir de mardi 15 septembre ». « Les Fédérations sportives concernées sont chargées de veiller, en relation avec le Centre national de la médecine du sport (CNMS) à l’application stricte des protocoles sanitaires élaborés à cet effet », conclut le communiqué du MJS. Il est utile de remarquer que cette décision de la reprise des entraînements et des compétitions tombe bien tardivement dans la mesure où, d’aucuns fans du football le savent depuis le 25 août dernier. En effet, les 25 et 26 août dernier, des médias algériens avaient alors annoncé que le début des compétitions était prévu pour le 20 novembre. Mieux encore, la FAF à son tour avait également annoncé que le début de la nouvelle saison était fixée au 20 novembre prochain. Quant au début des entraînements, les mêmes médias avaient précisé que la date du 15 septembre avait été retenue. La FAF avait, par la suite, démenti ces deux informations par des précisions publiées sur son site officiel le 27 août. Ce revirement de l’instance dirigeante du football national qui n’est d’ailleurs pas le premier, est très simple à saisir. En effet, le MJS n’aurait certainement pas apprécié la divulgation d’une telle décision qu’elle n’a pas annoncée elle-même. Le protocole hiérarchique n’ayant donc pas été respecté par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et ses collaborateurs. Dans son communiqué« démenti», la FAF avait bien précisé :

« Toutes les dates mentionnées dans la présentation de la DTN, publiée sur le site, notamment celles du début des entraînements, à savoir le 15 septembre 2020 ou bien de la compétition, le

15 novembre, ne sont que facultatives (hypothèse de travail). » En d’autres termes, ce n’était qu’une « hypothèse de travail » n’est que l’alibi derrière lequel se profile la FAF pour expliquer son dérapage quant au non-respect de sa hiérarchie, le MJS. Et ce n’est donc que quelques jours après l’annonce par les médias et la FAF du début des compétitions que le ministère a, enfin, confirmé la date du 20 novembre comme début des compétitions de la Ligue1. Les joueurs, les staffs techniques et les responsables des clubs vont être soulagés et très heureux d’apprendre la nouvelle. De plus, le MJS précise : « les Fédérations sportives concernées sont chargées de veiller, en relation avec le Centre national de la médecine sportive (CNMS), à l’application des protocoles sanitaires élaborés à cet effet.» « Les protocoles sanitaires de reprise progressive des activités sportives suscitées sont téléchargeables sur le site du ministère de la Jeunesse et des Sports : www.mjs.gov.dz. », a conclu le communiqué.