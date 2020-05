Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a étudié les «différentes options» pour une éventuelle reprise des compétitions sportives, suspendues depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le département ministériel. Le ministre Sid Ali Khaldi a présidé au niveau du siège de son département, «une réunion de coordination avec les directeurs généraux et cadres centraux du secteur, pour faire la lumière sur l'avancement de plusieurs dossiers d'actualité», a indiqué le MJS dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Parmi les points abordés au cours de cette réunion, «l'étude des différentes options pour la reprise du calendrier des compétitions sportives après la levée du confinement», imposé par la pandémie de Covid-19. D'autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion, dont celui d'un «rapport sur l'avancement des travaux pour l'élaboration du plan national de la jeunesse, et notamment la coordination et la consultation avec les secteurs concernés, dans le but d'installer une commission ministérielle mixte à ce propos». Pour discuter d'une éventuelle reprise de la saison footballistique, une réunion s'était tenue la semaine dernière au siège du MJS, en présence d'un représentant de la Fédération algérienne de football (FAF), du président de la Ligue de football professionnel (LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi que d'un représentant du Centre national de la médecine du sport (CNMS). Aucune décision n'a été prise sur une possible reprise du championnat. Les intervenants étaient unanimes à dire que tout sera tiré au clair après le déconfinement. Par ailleurs, la Fédération de rugby devient la deuxième instance sportive algérienne à annuler sa saison, après celle de natation qui avait annoncé une saison blanche, mercredi dernier. Le président de la FAR, Sofiane Benhacen, a annoncé lundi, après consultation des membres du bureau fédéral, que les différentes compétitions nationales de la saison en cours, à l'arrêt depuis 2 mois, sont annulées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Dans une déclaration à l'APS, Benhacen a assuré qu'il était «inutile» de poursuivre la saison dans ces conditions de santé publique à cause de la propagation du coronavirus. «Nous avons décidé d'appliquer une saison blanche pour l'exercice 2019-2020 sur toutes nos compétitions nationales (messieurs et dames) pour toutes les catégories d'âge. Il n'y aura donc pas de champion d'Algérie cette saison», a-t-il déclaré. Il a expliqué que cette décision a été prise pour «protéger la santé des joueurs et des staffs techniques». «La reprise des compétitions aurait été dangereuse pour la santé de tout le monde, d'autant plus que la Fédération ne dispose pas de moyens suffisants pour effectuer des tests de dépistage sur les joueurs», a-t-il souligné. «Il sera difficile pour les joueurs et entraîneurs de reprendre la compétition après 2 mois d'arrêt. C'est dommage pour les clubs qui se développent, à l'image de l'Etoile de Bologhine et le Stade d'Oran», a ajouté Benhacen.