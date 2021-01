L'année 2021 coïncide avec la période des renouvellements des instances sportives nationales. Et c'est justement à cause de ce calendrier que la Fédération algérienne d'athlétisme a reporté son AG élective. En effet, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a publié le calendrier de déroulement des AGE des Fédérations sportives nationales, dont le dernier délai a été fixé au 15 avril prochain. Se basant sur «la note méthodologique N° 01 du 20 janvier 2021, relative aux modalités du processus de renouvellement des instances des structures d'organisation et d'animation sportive», le MJS «fixe la tenue des assemblées générales des Fédérations et Associations sportives nationales du 15 janvier au 15 avril 2021». Dans cette note méthodologique, il est précisé qu'«afin d'éviter la concentration des AGE durant les mêmes dates et en vue d'assurer le suivi rigoureux du processus de renouvellement», le MJS a scindé les54 Fédérations et Associations (sport féminin) en trois groupes (du 20 janvier au 19 février, du 20 février au 19 mars et du

20 mars au 15 avril) et a établi un calendrier sur la base de l'état d'avancement des inspections des services compétents». Mais c'est à se demander pourquoi l'AGE de la Fédération algérienne d'athlétisme, initialement prévue le 3 février à Alger, a été finalement reportée à une date ultérieure, sur décision du MJS, alors qu'elle rentre dans le même laps de temps où figure cette instance fédérale? La réponse est expliquée ainsi par une source autorisée: «Le motif de cet ajournement est lié à un léger problème organisationnel», car la tutelle a établi «un calendrier bien défini» pour le déroulement des AGE des différentes Fédérations sportives. La nouvelle date à laquelle se tiendra cette assemblée élective, pour la désignation du nouveau bureau qui dirigera l'instance pendant le mandat olympique 2021-2024, n'a pas encore été fixée. Trois candidats ont postulé pour essayer de briguer le poste de président, à savoir le président sortant, Abdelhakim Dib, Kamel Benmissi (ancien président de la FAA) et Farid Boukaïs, l'actuel président de la Ligue d'athlétisme deTizi Ouzou. Leurs dossiers se trouvent actuellement au niveau de la commission des candidatures, composée de M'hamed Cheboub, Saïd Ahmim et Kamel Moussaoui, qui a reçu également les dossiers de 29 candidats souhaitant briguer un poste au sein du nouveau bureau fédéral. Et pour organiser ces élections, la tutelle a tenu à rappeler que «les Fédérations et Associations sportives sont tenues de communiquer aux services du MJS, conformément aux échéances prévues, les dates de la tenue de leurs assemblées générales ordinaires respectives accompagnées de l'ensemble des documents y afférents, particulièrement l'ordre du jour et la liste des participants, huit jours avant la date de déroulement des sessions au moins, aux fins de vérification et de validation», indique la tutelle. Pour le moment, donc, on ne connaît que deux fédérations qui ont déjà enregistré des candidats. Il s'agit de la fédération d'athlétisme: Abdelhakim Dib, Kamel Benmissi (ancien président de la FAA) et Farid Boukaïs, l'actuel président de la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou ainsi que Walid Sadi, manager de la sélection nationale et Mahfoud Kerbadj, ex-président de la Ligue de football professionnel (LFP) pour la Fédération algérienne de football (FAF). Ceci en attendant la fin des délais de dépôt des candidatures pour chaque Fédération et Association sportive pour avoir la liste de l'ensemble des candidats.