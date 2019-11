Le Comité national des sports d’élite, de haut niveau et de la découverte de jeunes talents sportifs, présidé par la championne olympique Hassiba Boulmerka, a été installé dimanche au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, indique un communiqué de ladite instance. Le rôle de ce comité est de promouvoir le sport d’élite et de haut niveau, en particulier des jeunes talents, comme il aura la tâche d’élaborer et d’évaluer la stratégie nationale pour le sport de haut niveau et les sports d’élite, ainsi que la prise en charge des jeunes talents, indique la même source. Au cours de cette réunion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf Barnaoui, a installé également le Comité méthodologique et scientifique national du sport, présidé par Abdelmalek Mohamed. Le rôle de ce comité sera de faire des suggestions et des recommandations concernant la science, la technologie, la méthodologie et le système de formation.