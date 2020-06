Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a adressé mardi un courrier aux différentes Fédérations sportives, interdisant à leurs athlètes d'utiliser le complément alimentaire Hydroxycut, car susceptible de représenter un danger de mort pour le consommateur. «Le MJS a lancé une alerte interdisant formellement la consommation du complément alimentaire Hydroxycut, car susceptible de provoquer la mort», a indiqué sur sa page Facebook la Fédération algérienne d'escrime (FAE). La FAE a profité de l'occasion pour lancer un appel via les réseaux sociaux, en demandant à tous ses «followers» de faire passer le message pour toucher un maximum de personnes et les sensibiliser à temps contre le danger mortel que pourrait représenter ce produit. Le complément alimentaire Hydroxycut est produit par la marque Muscletech et fait fureur aux Etats-Unis. Il est en vente libre en Algérie, où les sportifs l'utilisent généralement pour brûler les graisses et perdre du poids.